Heiße Öfen im Pott

»Spezialanfertigungs-Kultur« (im Grunde geht es um das Aufmotzen von Fahrzeugen) Foto: Peter Steffen/dpa

Tief im Westen, wo einst die Sonne verstaubte, fand am vergangenen Wochenende ein schwer begreifliches Event statt. Die Zeche Ewald liegt bei der Mittelstadt Herten, unweit der Großstädte Gelsenkirchen, Recklinghausen und Bochum. Fast 135 Jahre lang wurde hier in Rekordteufe die Steinkohle aus dem Flöz abgebaut. Im Jahr 2000 gingen die Kumpel endgültig nach Hause, es hatte sein Ende mit dem Untertage im Pott. Das letzte Bergwerk wird heute von der RAG Deutsche Steinkohle AG in Bottrop betrieben. Es ist nicht viel übrig vom stolzen »Glück Auf!«, Herten zählt zu den ärmsten Kommunen Deutschlands.

2004 wurde die Industrieruine »Ewald« zu einer feschen Event-Location, indoor wie outdoor: Kunstmessen, Sportveranstaltungen und die »Kustom Kulture Forever«. Zu letzterer fanden sich am Wochenende um die 5.000 Besucher ein. Das Festival existiert in dieser Form an diesem Ort seit 2013 und wächst kontinuierlich. Wer sich fragt, was »Kustom Kulture« sei, dem sei zunächst die wörtliche Übersetzung nahegelegt: »Spezialanfertigungskultur«. Im Grunde geht es um ein Aufmotzen von Fahrzeugen, das in den USA der 50er Jahre in Mode kam. Es gibt Schönheitswettbewerbe in den Kategorien Hot Rods, Lowrider, Vans, Bobber und Chopper. Aus ganz Europa sind die Autoschrauber gekommen, viele aus den Niederlanden, Belgien und dem Vereinigten Königreich.

Der 20jährige John präsentiert auf dem Handy stolz sein erstes Projekt. Als Student der Landwirtschaft im niederländischen Wageningen baut der junge Familienvater an Feierabenden einen 74er Dodge Dart zur Traumkiste um. Zur Autoshow hat der begeisterte Kustomizer einen riesigen Chevrolet mit überlebensgroßen Heckflossen mitgebracht, der bestimmt 30 Liter pro 100 Kilometer schluckt. Viele Maschinen sind tatsächlich beeindruckend. Unglaublich, was an Geld und Liebe zwischen vier oder zwei Räder passt!

Um die Prachtstücke aus den Werkstätten herum ist das Festival organisiert. Wer dabeisein will, muss 40 Euro auf den Tisch legen, inklusive Camping. Ein Blechmuseum alleine ist freilich noch kein Festival, zumindest kein kommerzielles. Man hat sich Gedanken gemacht, was zur Szene passen könnte: Im Gebäude hinter dem stillgelegten Förderturm ist eine Tattoo-Convention untergebracht. Hautritzer aus aller Welt surren bunte Bilder in Arme und Beine. Draußen kann man an Ständen kaufen, was das Rockabilly-Herz begehrt: Pomade, Blue Jeans, Petticoats.

Zwischen Dixie-Klos und Ausgang steht eine sogenannte Miniramp (kleine Halfpipe) für Skateboarder. Wer mit einem Rollbrett kommt und angemeldet ist, kriegt freien Eintritt. Mit nacktem Oberkörper zeigen die Fahrer Kickflips, Heelflips und Pop-Shove-Its. Ein Moderator kommentiert die sportlichen Bemühungen. Im »Extravaganza«-Zirkuszelt sind Künstler und Kunsthandwerker untergebracht. Hier kann man eine Billardkugel aufwendig zum Schaltknüppel umgestalten, seinen Namen in teures Leder ritzen oder ein analoges Foto in einer mobilen Dunkelkammer entwickeln lassen.

Viele der anwesenden Virtuosen sind »Pinstriper«. Mit einem sehr langen, sehr dünnen Linierpinsel, den man im Fachjargon »Schwertschlepper« nennt, malen seelenruhige Hände fragile Geometriegeflechte auf alles, was nicht niet- und nagelfest ist.

Ein Mann schiebt eine Simson-Schwalbe mit Edelholzexterieur ins Zelt, um sie verzieren zu lassen. Fast zwei Stunden lang zirkelt ein Engländer sein typisches Dekor darauf – auf die Frage, ob er auch Wassermelonen oder Rindersteaks pinstripen würde, reagiert er etwas beleidigt.

Wieder im Außenbereich wird es auch politisch divers. Eine brachiale Hardcore-Punkband brüllt gegen den Kapitalismus an, während eine Besuchergruppe das Logo einer US-Chopper-Firma mit SS-Zeichen und Reichsadler auf T-Shirts zur Schau stellt. Es wird Nacht in der Zeche Ewald, Scheinwerfer bestrahlen das spektakuläre Doppelbock-Fördergerüst der Anlage. Publikumsmagnet ist ein historischer Autoscooter, in dem es bis in die Puppen rundgeht. Die Skaterjungs besaufen sich an der Holzrampe mit warmem Hansa-Pils, ein paar von ihnen haben sich vor das Tanzzelt der Rockabillys gewagt, wo aufgebrezelte Paare nostalgisch schwofen. Etwas irritiert beobachten die Teenager das Treiben, trauen sich nicht recht hinein und fragen sich wohl auch, wo sie hier eigentlich gelandet sind.