Foto der Woche: Räumung

Die französische Polizei hat am Mittwoch in Paris ein Flüchtlingscamp mit rund 1.000 Menschen geräumt. Unterstützt von Bereitschaftspolizisten brachten die Beamten die Einwanderer zu Bussen, um sie in reguläre Aufnahmeeinrichtungen der Stadt zu bringen. Die Räumung erfolge aus Gründen »der Fürsorge und der Sicherheit«, erklärte Innenminister Gérard Collomb. Es war die 34. Räumung eines solchen Camps seit 2015. Pierre Henry, Chef der Hilfsorganisation France terre d'asile, kritisierte, dass Frankreich viel zu wenige Unterkünfte zur Verfügung gestellt habe, auch aus Kalkül. Die Zuständesollen seiner Ansicht nach weitere Migranten davon abhalten, nach Frankreich zu kommen. »Das wird aber nicht funktionieren«, so Henry. (Reuters/dpa/jW)