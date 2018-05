»Fahrverbote sind für viele Politiker ein rotes Tuch«

Foto: Sven Hoppe/dpa/dpa-Bildfunk

Hamburg verhängt als erste deutsche Stadt ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge, das am Donnerstag in Kraft tritt. Das betrifft aber nur zwei Straßenabschnitte in Altona. Bringt das etwas für die Umwelt?

Die ersten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sind ein wichtiges umweltpolitisches Signal – auch für andere Kommunen. Die betroffenen Städte brauchen wirksame Instrumente, und das Bundesverwaltungsgericht hat klargestellt, dass solche Verbote auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung verhängt werden können.

Da der Verkehr über Ausweichstraßen umgeleitet wird, steigen doch aber die Emissionen. Wie sollen so die Ziele des Hamburger Luftreinhalteplans erreicht werden?

Mit den Fahrverboten wird es mehr Verkehr auf den Ausweichrouten geben. Deshalb fordert der BUND, es nicht nur bei den straßenbezogenen Durchfahrverboten zu belassen, sondern ganze Zonen und Stadtteile damit zu belegen. Das Ziel ist, die Belastung so schnell wie möglich zu senken. Spätestens ab 2020 sollten nirgendwo in Hamburg die Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit überschritten werden.

Geht die Festlegung auf Dieselfahrzeuge bestimmter Normen weit genug?

Der BUND fordert, Fahrverbote so anzulegen, dass die Grenzwerte der Euronormen im realen Verkehr eingehalten werden. Leider ist aufgrund der kriminellen Manipulationen der Automobilindustrie häufig gar nicht Euro 6 drin, wo Euro 6 draufsteht.

Wie viele Autofahrer sind betroffen, wie nehmen Sie deren Reaktion wahr?

Von einem Verbot für Dieselfahrzeuge mit Euro 4 und drunter sind nach den Hamburger Zulassungszahlen etwa 66.000 Pkw betroffen. Wird es auf Euro 5 ausgeweitet, sind es insgesamt 147.000. Ich gehe davon aus, dass jetzt der eine oder andere Aufschrei kommt. Aber es gibt praktikable Ausnahmeregelungen zum Beispiel für Anwohner. Die Einführung der Umweltzone in über 50 deutschen Städten hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass der Protest schnell nachlässt.

Die Polizei will mit Stichproben Autofahrer ermitteln, die gegen das Verbot verstoßen. Dazu muss sie aber in den Fahrzeugschein schauen. Wie erfolgreich können solche Kontrollen sein?

Wir sind gespannt auf die Praxis, sehen aber die Probleme. Viel besser wäre es, endlich in Deutschland die rechtlichen Grundlagen für eine »Blaue Plakette« zu schaffen. Wenn gemäß der Regelung an betreffenden Fahrzeugen eine solche Plakette klebt, lässt sich gut kontrollieren. Alle Fahrzeuge ohne Plakette dürfen nicht einfahren – fertig.

Die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, dürfte eher gering sein, die Strafen von 25 Euro für Pkw-Fahrer und 75 Euro für Lkw-Fahrer sind auch nicht gerade abschreckend. Endet das nicht wie im ÖPNV, wo Schwarzfahren fast risikolos ist?

Der BUND wird sich die Praxis und vor allem die Messwerte für die Stickoxidbelastung anschauen. Wichtig ist, dass die Belastung runter geht und dass genügend kontrolliert wird. Sollte das nicht der Fall sein, muss Hamburgs Umweltsenator nachlegen.

Sie haben das erste Fahrverbot dieser Art in einer deutschen Stadt trotz aller Probleme als ersten Durchbruch bezeichnet. Warum?

Fahrverbote waren und sind für viele Politiker ein rotes Tuch. Man scheut die Auseinandersetzung mit der Automobilindustrie und hat Angst vor den nächsten Wahlen. Diese Haltung muss ein Ende finden, Fahrverbote dürfen kein Tabu sein und sind längst überfällig. Die Grenzwerte in Hamburg und in über 60 anderen deutschen Städten werden seit acht Jahren zum Teil massiv überschritten, jetzt muss gehandelt werden.

Die Städte könnten es leichter haben, wenn die Bundesregierung ihren Vorschlag für die Blaue Plakette übernommen hätte. Wie sieht dieses Modell konkret aus?

Das Modell der Blauen Plakette erweitert die Umweltzone, die vor dem Hintergrund der Feinstaubbelastung eingeführt wurde, die sauberen Fahrzeuge erhalten eine grüne Plakette und können einfahren. Die Blaue Plakette erweitert das System auf den Schadstoff Stickstoffdioxid. Es müsste auf Bundesebene nur die entsprechende Verordnung ausgeweitet werden.