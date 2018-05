Es gibt Schlimmeres als Langeweile: Hans (l.v., Marc Hosemann) und »Heinz« (r.v., Laura Tonke) Foto: Friede Clausz /Studio.TV.Film GmbH

Wenn einer Heinz heißt, ist er vermutlich ein älterer Herr oder eine Tube Ketchup. Ein zärtlicher Kosename ist das nicht. Wie es um eine Beziehung bestellt ist, in der sie sein »Heinz« ist und er ihr »Hans«, lotet Laura Lackmann (»Mängelexemplar«) in ihrem zweiten Spielfilm »Zwei im falschen Film« aus.

Bei einem Kinobesuch wird es den lange verpaarten, kinderlosen Mittdreißigern klar: Etwas fehlt. Nur was? Sie (Laura Tonke) legt eine Liste an. Romantik, Leidenschaft, Sehnsucht. Er (Marc Hosemann) will vor allem seine Ruhe. »Glück und Ruhe sind dasselbe«, sagt Hans.

Er findet’s ganz schön, im Copyshop zu wohnen, den er tagsüber betreibt. Spart Miete. Und man muss gar nicht vor die Tür, um zur Arbeit zu kommen. Sie hadert mit den Abenden im Jogginganzug vor der Spielkonsole – und mit ihrem Job als Synchronsprecherin für ein Zeichentrick-Ampelmännchen im Kinderprogramm. Eigentlich ist sie ja Schauspielerin.

Im Grunde plagt sie das Elend der Madame Bovary. So schön und aufregend wie in der Fiktion ist das reale Leben nicht. Nirgends weiße Pferde, kein Prinz. Statt dessen eine geteilte Zahnbürste und die offene Frage: »Du zuerst oder ich?« Was folgt, sind redliche Anstrengungen, Schwung in die Beziehung zu bringen. Oder wie Heinz das ausdrückt: »Man muss auch ankommen können, ohne stehen zu bleiben.«

Also gibt es einen Wellnessurlaub, in dem keiner sich so richtig wohl fühlt, angedeutete und tatsächliche Affären, um die Eifersucht des anderen zu wecken, und schließlich einen Todesfall, der dem Pärchen klarmacht, dass Langeweile nicht das schlimmste Elend auf diesem Planeten ist.

»Zwei im falschen Film« ist eine Liebeskomödie übers spät Erwachsen werden, über Vorbilder, denen man nicht folgen muss, und zwei, von denen man die ganze Zeit über weiß, dass sie am Ende wieder zueinander finden werden. Lustig wird’s zum Beispiel dann, wenn die harmlosen Langweiler auf echte Spießer treffen. Alte Bekannte, die sich im Reihenhaus eingerichtet haben, mit einem vom Ehrgeiz zerfressenen Gatten, verzogenen Gören und einem völlig verdorbenen Familienleben. Statt im Korsett der Konventionen zu verkümmern, fläzen Heinz und Hans sich eben in ihre zweisame Gemütlichkeit. Soziologen nennen so ein Verhalten vermutlich »Cocooning« und halten es für einen Trend. Dem Filmpaar gruselt’s etwas vor sich selbst. Aber auch so ein Gruseln vergeht, ehe man geworden ist, wie die Eltern scheinbar schon immer waren.

Und so steht es am Ende um die Beziehung wie um das gemeinsame Auto: Beide sind in die Jahre gekommen, beide bewegen sich ungern vom Fleck, was die einen zuviel essen schluckt der andere zuviel. Aber am Ende erfüllen doch beide, Beziehung und Auto, ihren Zweck. Sie laufen.

Es gewinnt nicht jeder die Formel 1, und nicht jeder taugt zum Romeo. Laura Lackmanns Loblied auf die Genügsamkeit ist kein Feuerwerk von geistreichen Dialogen, dafür aber weitgehend kitschfrei. Nichts, wofür man einen Sommerabend opfern müsste, aber allemal ein Gute-Laune-Film fürs Open-Air-Kino.