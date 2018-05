Die Regierung versuchte sie so gut wie möglich zu verbergen: Zwei der Demonstrierenden auf den Korridoren des Sejm am 18. Mai 2018 in Warschau Foto: AP Photo/Czarek Sokolowski

Ganze 40 Tage lang hatten Menschen mit schweren Behinderungen und ihre Angehörigen im polnischen Parlamentsgebäude für ihre Rechte demonstriert. Jetzt haben sie den Protest beendet. Am Sonntag nachmittag verließen sie den Sejm und wurden von versammelten Unterstützern begrüßt. Wanda Traczyk-Stawska, eine 91jährige Veteranin des Warschauer Aufstands, lobte den »Heldenmut« der Protestierenden, die fast sechs Wochen lang immer widrigeren Bedingungen getrotzt hätten. Iwona Hartwich, informelle Sprecherin der Gruppe, bedankte sich bei den Unterstützern. Sie hätten dafür gesorgt, dass der Protest öffentlich wahrgenommen werden konnte. Denn die Regierung wollte das möglichst verhindern.

In der Tat hatte die von der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) kontrollierte Parlamentsverwaltung den in der zentralen Wandelhalle des Sejm auf Matratzen Kampierenden in den letzten Tagen das Leben gezielt zur Hölle gemacht. Bei hochsommerlichen Temperaturen verbot sie ihnen, Fenster zu öffnen, verweigerte ihnen, im Park des Sejm frische Luft zu schnappen oder nachts das Licht auszuschalten. Schließlich sperrte sie sogar den Zugang zu einem Lift, über den die Demonstranten einen barrierefreien Sanitärraum hätten erreichen können. Offizieller Anlass war die letzte Woche im Parlamentsgebäude abgehaltene Tagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Aus diesem Grund hatte die Verwaltung den Teil der Halle hinter Vorhängen versteckt, so dass die ausländischen Delegierten nicht mit den Protestierenden in Berührung kamen.

Die Aktion endete mit einem Teilerfolg. Die Regierung sagte zu, sie werde die Rente für Menschen mit schwersten Behinderungen auf das Niveau der Mindestleistung der Sozialversicherung bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit anheben. Das macht einen Unterschied von umgerechnet etwa 45 Euro aus und erhöht die garantierte staatliche Unterstützung auf umgerechnet 260 Euro. Die geforderte Zulage von umgerechnet 110 Euro verweigerte die Regierung jedoch: Es sei kein Geld dafür da.

Der eigentliche Erfolg des Protests ist symbolischer Art. Die Aktion hat das Problem der Lebensbedingungen von Menschen mit schweren Behinderungen in Polen ins öffentliche Bewusstsein gebracht und für ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben sensibilisiert. Vor allem aber hat sie das Image der PiS als einer Partei mit einem Ohr für die Belange der sozial Schwachen beschädigt und den »lebensschützerischen« Gestus der Partei in der Abtreibungsdebatte als heuchlerisch entlarvt.

Der Protest hatte begonnen, kaum dass bekanntgeworden war, wie großzügig die Regierung sich unter der Hand »Prämien« genehmigt hatte. Einzelne Oppositionsabgeordnete wie die fraktionslose Joanna Scheuring-Wielgus unterstützten die Demonstranten logistisch (etwa durch das Waschen ihrer Wäsche) und politisch. Auf der anderen Seite haben PiS-Politiker in den letzten Tagen eine offenbar organisierte Hasskampagne im Internet gegen die Aktivisten gestartet. Den Anfang machte PiS-Rechtsaußen Krystyna Pawlowicz mit der über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreiteten Beschwerde, im Sejm sei es dreckig und stinke. Hunderte Anhänger folgten ihr mit wüsten Beschimpfungen der protestierenden Eltern. Diese würden ihre Kinder als »lebende Schutzschilde« missbrauchen. »Stinkende Weibsbilder, raus aus dem Sejm«, war noch eine der sanfteren Äußerungen. Das PiS-kritische Portal für investigativen Journalismus oko.press konnte große Teile dieser Postings auf Unterstützerkreise prominenter PiS-Abgeordneter wie des Warschauer Oberbürgermeisterkandidaten Patryk Jaki oder des ehemaligen Verteidigungsministers Antoni Macierewicz zurückverfolgen.

Wie verhärtet die politischen Fronten in Polen sind, zeigt auch ein anderer Vorfall vom Wochenende: Nur mit viel Glück kam niemand zu schaden, als Unbekannte Feuer an der Gasleitung im Wohnhaus von Krzysz­tof Brejza legten. Der Abgeordnete der »Bürgerplattform« (PO) in Ino­wroclaw bei Torun hatte den Skandal um die »Prämien« durch eine Anfrage losgetreten.