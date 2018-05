Mærsk will mehr

Der Konzern will nicht nur zur See die meisten Waren ausliefern Foto: www.maersk.com

Der dänische Konzern A. P. Møller-Mærsk, der auch die weltgrößte Containerreederei betreibt, hat für das erste Quartal 2018 trotz deutlich gestiegener Umsätze ein »enttäuschendes« Ergebnis gemeldet. Als Reaktion darauf hat Vorstandschef Søren Skou am Donnerstag in Kopenhagen zwar »eine Reihe kurzfristiger Initiativen zur Verbesserung der Profitabilität« angekündigt. Allerdings: Von »Sparmaßnahmen«, wie andere Medien berichten, ist nicht die Rede. Im Gegenteil – die Dänen befinden sich in einem »strategischen« Umbau. Die Rolle des Weltmarktführers allein der Containerschifffahrt scheint ihnen nicht mehr genug.

Ölsparte abgestoßen

Auf 2,745 Milliarden US-Dollar (2,3 Milliarden Euro) beziffert Mærsk den aktuellen Quartalsgewinn – das klingt – nach einem Verlust von 1,205 Milliarden Dollar für das gesamte Jahr 2017 – zwar fulminant. Allerdings hat der Konzern durch den Verkauf seiner Ölsparte gerade rund 2,6 Milliarden Dollar eingenommen. Berücksichtigt man weitere Einnahmen aus Verkäufen in anderen Sparten, bleibt unterm Strich ein Quartalsminus von 239 Millionen Dollar – gegenüber einem Ganzjahresplus für 2017 in Höhe von 356 Millionen Dolar.

Auch die Umsätze bedürfen einer Interpretation: 9,253 Milliarden Dollar fürs erste Quartal 2018 bedeuten zwar eine Steigerung um mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal 2017 – und selbst gegenüber dem Quartalsschnitt des Vorjahrs von 7,736 Milliarden Dollar immer noch um knapp 20 Prozent. Aber laut Mærsk sind rund zwei Drittel dieses Zuwachses der jüngst erfolgten Übernahme der deutschen Reederei Hamburg Süd zuzuschreiben (jW vom 8. Januar).

Vom aktuellen Quartalsumsatz des Konzerns entfallen 6,81 Milliarden Dollar auf den Schifffahrtsbereich. Das sind 38 Prozent mehr als im Vergleichsquartal 2017, als 4,95 Milliarden Dollar erzielt wurden (der Ganzjahresumsatz im Vorjahr betrug 22,023 Milliarden Dollar). Bei Ausschluss des Hamburg-Süd-Geschäfts reduziert sich das aktuelle Umsatzplus jedoch von 38 auf neun Prozent. Während aber in den ersten drei Monaten 2017 mit 484 Millionen Dollar knapp zehn Prozent Gewinn übrigblieben, waren es im ersten Quartal 2018 mit 492 Millionen Dollar nur rund sieben Prozent – für Mærsk-Chef Skou Anlass, das Ergebnis als »enttäuschend« zu bezeichnen. Ursache seien drastisch gestiegene Treibstoffpreise, ungünstige Wechselkurse, stark schwankende Frachtraten sowie höhere Terminal- und Feederkosten.

Umbau des Konzerns

Die angesichts solcher Zahlen betonte Entschlossenheit, kurzfristig die Profitabilität zu verbessern, kommt nicht überraschend und ist nicht einmal neu: Der Umbau des Konzerns ist längst im Gange. Schon für 2016 waren beträchtliche Verluste bilanziert worden, der Umsatz war – von 49,49 Milliarden Dollar 2011 – kontinuierlich auf 35,464 Milliarden Dollar gefallen. Das ging einher mit einem Verlust von 1,939 Milliarden Dollar im Jahr 2016.

Die Folge war eine Neuordnung der Konzernstruktur, geprägt vor allem vom Ausstieg aus dem Öl- und Gasgeschäft: Nach Bündelung aller damit verbundenen Aktivitäten wurde im Herbst 2017 der Verkauf von »Mærsk Oil« an den französischen Total-Konzern beschlossen – 2018 erhielt Mærsk dafür 2,6 Milliarden Dollar plus ein Aktienpaket von fast doppeltem Wert. Total erwirbt neben etlichen Förderanlagen auch wertvolle Lizenzen. Bis Ende dieses Jahres will Mærsk versuchen, auch die übrigen drei Segmente abzustoßen – »Mærsk Drilling« für alle Explorations- und Bohraktivitäten, »Mærsk Supply Service« für die nötigen Versorgerdienste sowie »Mærsk Tankers«.

Im Zuge der Neustrukturierung hatte der dänische Konzern 2016/17 bereits mehrere tausend Arbeitsplätze gestrichen, auch im maritimen Bereich – was, wie berichtet, die Hamburg-Süd-Beschäftigten vor und während der Übernahme stark beunruhigt hatte. Derzeit aber ist von weiteren Maßnahmen dieser Art keine Rede.

Statt dessen peilt das Unternehmen eine neue strategische Ausrichtung an. Sie basiert auf vier Bereichen: In der Sparte »Ocean« sind die Linienschifffahrt mit der Mærsk Line samt aller übernommenen Reedereien wie etwa »Sealand« oder »Hamburg Süd« ebenso erfasst wie der Hafenbetrieb »APM Terminals«. »Logistics & Services« schließt den Spediteur »Damco« ein, der unter anderem Züge auf der »Neuen Seidenstraße« fahren lässt – dem chinesischen Großprojekt, durch das weltweit neue Handelsrouten erschlossen werden sollen. »Damco« soll auch verstärkt im Inland den Containerverkehr betreiben. »Terminals & Towage« konzentriert sich auf landseitige Hafenaktivitäten ebenso wie auf die konzerneigene Schlepperreederei Svitzer. »Manufacturing & Others« schließlich organisiert den Bau und Verkauf von Spezialcontainern in China und Chile ebenso wie von »Hamburg Süd« übernommene Massengutaktivitäten.

»Die neue Segmentierung«, so der aktuelle Quartalsbericht, »unterstützt die Entwicklung hin zu einem von Frachtraten weniger abhängigen integrierten Containerlogistikunternehmen, indem der Non-Ocean-Teil des Geschäfts überproportional zum Ocean-Geschäft ausgebaut wird«. Man kann es auch anders formulieren: Mærsk will nicht mehr nur Weltmarktführer in der Containerschifffahrt sein, sondern mindestens eine Spitzenposition in der gesamten globalen Logistik erobern.