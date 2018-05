Infantile Verblödung

Die an dem 2012 verstorbenen Philosophen Robert Kurz orientierte Gruppe »Exit!« hat in der neuen Ausgabe der gleichnamigen Zeitschrift mehrere auch außerhalb dieses engeren Zusammenhangs interessante Beiträge veröffentlicht.

Im Artikel »Big Data und die smarte neue Welt des Positivismus« analysiert Thomas Meyer die sozialen Folgen der technischen Möglichkeiten, immer größere Datenmengen zu sammeln. Meyer benennt Beispiele für in intellektuellen Niederungen unserer schönen neuen Welt spukende Ideen, diese Datenkonvolute in sozialrepressive Maßnahmen umzusetzen, sowie erste Beispiele für diese Praxis. Wie der Autor meint, würde die angestrebte allumfassende Überwachung im globalen Maßstab letztlich an der nicht vorhandenen Finanzierbarkeit solcher Projekte scheitern. Die in diesem Zusammenhang propagierte »smarte neue Welt« charakterisiert er als Kombination aus »digitalisiertem Ausnahmezustand« und »infantilem Verblödungsspiel« und kommt zu dem Fazit, dass die spätbürgerliche Gesellschaft nach dem Ende der Postmoderne nur in eine neue Phase der »organisierten Verdummung« eingetreten sei.

Andreas Urban liefert in dem lesenswerten Beitrag »Alter(n) und Wert-Abspaltung« Überlegungen zum Umgang mit den aus Altersgründen aus dem kapitalistischen Produktionsprozess ausgeschiedenen Bevölkerungsteilen. Urban holt zunächst weit aus und charakterisiert den Altersruhestand als Phänomen der Neuzeit. Erst mit der beginnenden Entwicklung hin zum Kapitalismus habe man begonnen, soziale Sicherungs- und Pensionssysteme aufzubauen. Mit der zunehmenden Demontage ebendieser Systeme in der neoliberal geprägten spätkapitalistischen Gesellschaft erhöhe sich nun der Druck auf die zunehmend als »unproduktiv« und »Kostenlast« empfundenen Pensionäre. Immer mehr Menschen, die den Anforderungen des Arbeitsprozesses nicht mehr gewachsen seien, würden aus diesem hinausgedrängt und dann als »überflüssig« abqualifiziert. Der Autor nennt Beispiele für den menschenverachtenden Umgang mit dieser Bevölkerungsgruppe. Im Hintergrund der in diesem Zusammenhang laufenden Debatten würden Diskussionen über Euthanasie und Sterbehilfe wieder salonfähig. Die der kapitalistischen Gesellschaft eigene Schizophrenie bringt Urban mit dem Satz auf den Punkt: »Man soll alt werden, aber darf nicht alt sein.« Der Autor meint abschließend, dass eine Gesellschaft, in der ein Altern in Würde möglich sei, unmöglich eine kapitalistische sein könne.

In einem relativ kurzen Artikel setzt sich Claus Peter Ortlieb kritisch mit dem Positivismus und der universellen Gültigkeit mathematisch-naturwissenschaftlicher Grundannahmen auseinander. Er untersucht in diesem Kontext den Sinn und Unsinn mathematischer Modelle in der Erkenntnistheorie. Aufbauend darauf analysiert Roswitha Scholz die im Zuge des Zerfalls postmoderner und poststrukturalistischer Denkansätze wieder zu Tage tretende Renaissance des Materialismus, welche sich unter anderem im derzeitigen Hype um die »neue Marx-Lektüre« äußert. Scholz kritisiert allerdings die Begrenztheit dieser ideologischen Strömung, da gerade die fetischistische Verfasstheit der spätkapitalistischen Gesellschaft von ihr komplett ausgeblendet werde.