Und der Brösel war gut

Ciao, Hannes W.: Nun redet uns von links keiner mehr ins Gewissen, denn die singenden Bürschlein haben keine Meinung und keine Kraft. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Immer wieder wird von merkwürdigen Leuten behauptet, dass man an Musik mit deutschen Texten nicht vorbeikommen könnte. Oft wird dabei gevolkstümelt, was das Zeug hält. Und doch sind manche deutsche Platten nicht so schlimm wie andere deutsche Platten.

*

Witthüser & Westrupp: »Der Jesuspilz – Live!« (Sireena / Broken Silence)

Texte, inhaltsschwer? Wenn nicht diese, welche dann? 1971 interpretierte das Duo aus Essen in einem Jugendzentrum in Essen die Bibel neu und ließ den »Brösel« zur Uressenz des Lebens werden.

Musik, passt die? Hoho, passt schon. Diese herrlich krude Mischung aus Folk und psychedelischem Geplätscher. Die Mundharmonika wird schräg geblasen und das Duo singt mit Inbrunst, lautem Einschlag und zugekifftem Schädel. Welch herrliches Durcheinander, einer Oper würdig.

Beste Stelle: »Am Anfang war nichts als Brösel, und der Brösel war finster und schwebte über allem. Damit der Brösel besser zu sehen war, machte man das Licht an. Und man sah, der Brösel war gut.«

Historische Einordnung: Bester Krautrock, der sich mit Acid-Folk verbindet. Diese Art von Kirchenmusik würde die leeren Kirchenschiffe wieder füllen.

*

Hannes Wader: »Macht’s gut!« (Mercury / Universal)

Texte, inhaltsschwer? Natürlich, ist doch unser Hannes, der bei seinem »Abschiedskonzert« 2017 im Berliner Tempodrom über den Frieden, die Freiheit und den Bioladen singt, wobei »Ankes Bioladen« wirklich sehr vergnügt daherkommt. Immer dabei und schon ordentlich ausgenudelt: »Sag mir wo die Blumen sind«.

Musik, passt die? Die Gitarre ist immer am Mann.

Beste Zeile: »Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns immer noch tun.«

Historische Einordnung: Es war wie immer: traurige Lieder, lustige Lieder, kämpferische Lieder und nachdenkliche Lieder, bloß alles zum letzten Mal. Nun redet uns von links keiner mehr ins Gewissen, denn die singenden Bürschlein haben keine Meinung und keine Kraft. Ciao, Hannes W.

*

Bell, Book & Candle: »Wie wir sind« (Airforce 1 / Universal)

Text, inhaltsschwer? Es geht um Abschied, Trauer, Liebe und Leben – im Nichtschwimmerbereich.

Musik, passt die? Pop vom Wühltisch des Produzenten. Nervt vom ersten bis zum letzten Lied, das dann »Junimond« von Rio Reiser ist und so richtig an die Wand gefahren wird.

Beste Zeile: »Leise, ganz leise legt die Dunkelheit sich auf den Verstand.«

Historische Einordnung: Schlager.

*

Dirty Dabbes: »Putzintensiv« (Frau Batz Records / Indigo)

Text, inhaltsschwer? Nein, lustig. Südhessischer Humorbembel für funky people worldwide, gespielt von Gerd Knebel (Rodgau) und Marco Döll (Darmstadt).

Musik, passt die? Och joh. Zu diesen Texten würde jede Musik passen.

Beste Zeile: »Sie zog vom schönsten Fleck der Welt ins hässliche Berlin, doch dort kennt man keinen Äbbelwoi, dort spritzt man Heroin.«

Historische Einordnung: Der erste Titel für Eintracht Frankfurt seit 1988.

*

Lüül & Band: »Fremdenzimmer« (Mig/Indigo)

Text, inhaltsschwer? Oh, verdammt, Lüül hat der Welt viel zu sagen. Es geht um das moderne Leben, um Beziehungen, den Kiez, in dem man lebt, und um die digitale Welt, die zum »Menschenvermesser« wird. Seemansgarn wird auch noch gesponnen, bei »Schwarz war die See«.

Musik, passt die? Lüül, der auch mal Krautrocker war, lässt das Schlagzeug einfach weg und drängt dafür Gitarre, Bass, Akkordeon und Geige in den Vordergrund. Streicher, Chanson, Pop und sich immer schneller drehender Walzer.

Beste Zeile: »Leben ist gut, nur die Welt ist schlecht.«

Historische Einordnung: Wieder mal ein sehr schönes Album von Lüül, das nicht nur das Studentenpack jauchzen lässt.