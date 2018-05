Athen muss weiter kürzen

Für Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), hier mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire, lief am Freitag in Brüssel alles nach Plan Foto: Yves Herman/REUTERS

Ein trockenes Fazit lässt sich nach dem jüngsten Treffen der EU-Finanzminister Ende vergangener Woche in Brüssel ziehen: Berlin hat sich einmal mehr in den wichtigsten Streitpunkten durchgesetzt. Behandelt wurde eine ganze Reihe an Themen, darunter Steuerfragen. So wurden die Bahamas und Saint Kitts and Nevis von der EU-Liste der Steueroasen gestrichen, während es zum Beispiel weiter keine Einigung darüber gab, ob die Mitgliedsstaaten für Onlinemedien denselben ermäßigten Mehrwertsteuersatz erheben dürfen wie auf Printprodukte. Neben derlei Alltagsproblemen ragten zwei Themenblöcke heraus: die Diskussion über die Zahlungen an Griechenland sowie die Einigung auf neue Stabilisierungsregeln für Banken.

Mit Griechenland hatten sich die Minister der Euro-Gruppe schon am Donnerstag befasst. Es ging um die Genehmigung der letzten Rate aus dem laufenden dritten »Hilfsprogramm«, die auf dem nächsten Treffen am 21. Juni endgültig beschlossen werden soll. Es handelt sich laut aktuellen Angaben um einen Betrag von 11,7 Milliarden Euro. Geht alles glatt, dann wird Griechenland das Programm am 20. August formal abschließen können und ab dem 21. August offiziell nicht mehr unter der Knute von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB), Euro-Stabilitätsmechanismus (ESM) und Internationalem Währungsfonds (IWF) stehen, die über das Programm unmittelbaren Einfluss auf die Athener Politik nehmen konnten. Dafür muss die griechische Regierung allerdings riesige Kröten schlucken. So geht es unter anderem weiter mit dem Ausverkauf öffentlichen Eigentums. Außerdem werden die Renten, die seit Beginn der Krise bereits um durchschnittlich ein Viertel zusammengestrichen wurden, Anfang 2019 erneut um bis zu 18 Prozent gekürzt.

Nach der Zustimmung der Euro-Gruppen-Finanzminister soll nun alles schnell gehen. Damit am 21. Juni die letzte Rate tatsächlich genehmigt wird, muss die Regierung bis dahin alle »Reformen« durchs Parlament gebracht haben. Aber es gibt Protest: Zuletzt demonstrierten Rentner gegen die Einschnitte bei ihren Bezügen; darüber hinaus haben die Gewerkschaften für Mittwoch einen Generalstreik angekündigt. Und selbst wenn es der Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras gelingen sollte, ihre Streichorgie gegen alle Proteste durchzuknüppeln, ist der Erfolg nicht gewiss. Denn es ist völlig unklar, ob das Land Zins- und Tilgungszahlungen für die Staatsschulden wird leisten können. Schließlich sind die Verbindlichkeiten dank der von Berlin oktroyierten Austeritätspolitik von knapp 127 Prozent 2009 auf rund 179 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen. Der IWF dringt bereits seit Jahren energisch auf einen Schuldenerlass, um Griechenland eine Chance zu geben und das laufende Kreditprogramm nicht in den Sand zu setzen. Doch auch beim jüngsten Treffen der Euro-Gruppen-Finanzminister hatte die UN-Sonderorganisation keine Chance: Berlin sperrt sich weiter gegen die teilweise Streichung von Verbindlichkeiten. Bleibt das so – und danach sieht es gegenwärtig aus –, dann wird der IWF am 21. Juni seinen Beitrag zum »Hilfsprogramm« endgültig verweigern.

Am Freitag einigten sich die EU-Finanzminister dann auf neue Regeln zur Stabilisierung der Banken. So sollen in der EU ansässige Kreditinstitute in Zukunft einen Puffer von mindestens acht Prozent ihrer Bilanzsumme verfügbar halten, um im Fall einer Krise nicht auf staatliche Rettungsmaßnahmen angewiesen zu sein. Er muss aus Eigenkapital und anderen Finanzinstrumenten wie etwa Anleihen gebildet werden. Ergänzend wird die Bankenabwicklungsbehörde SRB das Recht bekommen, im Einzelfall von womöglich gefährdeten Geldhäusern einen deutlich höheren Puffer zu verlangen. Auch diese Maßnahme entspricht vor allem Berliner Forderungen: Die Bundesregierung will um jeden Preis vermeiden, zur Rettung von Banken in Südeuropa herangezogen zu werden. Tatsächlich dürfte die neue Acht-Prozent-Regel vor allem italienische Finanzhäuser belasten, von denen einige längst ins Wanken geraten sind.

Keine Einigung ist hingegen in der Frage erzielt worden, wie ein ergänzender gemeinsamer Bankenrettungsfonds mit genügend Mitteln ausgestattet werden soll. Der IWF hatte im März erklärt, er halte den Aufbau eines Euro-»Schlechtwetterfonds« für nötig, in den jedes Mitgliedsland 0,35 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts einzahlen solle, damit die EU für eine neue Bankenkrise gerüstet sei. Die Bundesregierung sperrt sich dagegen. Viel zu teuer, heißt es in Berlin. Gemeinschaftsfinanzierung ist aus Sicht der herrschenden Kreise in Deutschland angesagt, wenn es etwa um Aufrüstung geht – über künftige EU-Kriege entscheidet schließlich vor allem die deutsche Führungsmacht der EU –, nicht aber dann, wenn es gilt, kriselnde Länder im Süden zu unterstützen. Berlin scheint allerdings bereit, den Bankenrettungsfonds aus dem Euro-Rettungsschirm ESM zu speisen. Darüber könnte beim nächsten Treffen am 21. Juni entschieden werden. Eine gemeinsame Einlagensicherung aber gibt es nach dem Willen der Bundesregierung wohl nicht.