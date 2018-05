Rückgang im Boom

Die bald mehr als 18.000 Amazon-Beschäftigten sind bis heute ohne Tarifvertrag. (Protest-Aktion am 24. April in Berlin) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Bei der Tarifbindung geht es weiter bergab. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist die Zahl der an einen Flächentarif gebundenen Beschäftigten zuletzt erneut gesunken – trotz des anhaltenden Aufschwungs. Abhilfe schaffen könnten allgemeinverbindliche Tarifverträge, wie sie derzeit für die Altenpflege diskutiert werden. Doch hier zeigen sich auch die Stolpersteine.

Eigentlich müsste es den Gewerkschaften in Zeiten des Booms leichter fallen, Tarifverträge zu verteidigen oder die Bindung an kollektive Regelungen sogar auszubauen. Schließlich ist die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt nicht ganz so hart – teilweise ist gar vom Fachkräftemangel die Rede – und Beschäftigte müssen weniger Angst davor haben, ihren Job zu verlieren. Doch die Realität ist eine andere, wie nicht nur das Beispiel der Metro-Tochter Real zeigt, die kürzlich ihren Ausstieg aus dem Branchentarifvertrag bekannt gab (jW berichtete). Auch die Zahlen des IAB sprechen eine eindeutige Sprache. Demnach ist der Anteil der Beschäftigten, die von Flächentarifverträgen profitieren, zwischen 2016 und 2017 um zwei Prozentpunkte zurückgegangen – in Westdeutschland von 51 auf 49 Prozent, im Osten von 36 auf nur noch 34 Prozent. Acht bzw. zehn Prozent der Beschäftigten haben immerhin einen Haustarifvertrag.

Seit 1996 sammelt das IAB im sogenannten Betriebspanel Daten zu Tarifbindung und Mitbestimmung. Damals waren in Westdeutschland noch 70 Prozent der Beschäftigten an einen Flächentarifvertrag gebunden, im Osten 56 Prozent. Der langfristige Abwärtstrend ist also eklatant.

Ein Mittel dagegen wären allgemein verbindliche Tarifverträge. Diese wirken nicht nur in tarifgebundenen, sondern in allen Betrieben der betreffenden Branche. Aktuell drehen sich die Diskussionen vor allem darum, ob und wie allgemein verbindliche Tarifverträge für die Altenpflege geschaffen werden sollten. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es dazu: »Wir wollen die Bezahlung in der Altenpflege nach Tarif stärken. Gemeinsam mit den Tarifpartnern wollen wir dafür sorgen, dass Tarifverträge in der Altenpflege flächendeckend zur Anwendung kommen (…). Dafür schaffen wir die gesetzlichen Voraussetzungen.«

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) – der stets lautstark die Interessen der profitorientierten Pflegekonzerne vertritt – beklagte wenig überraschend »eine nicht hinnehmbare weitere Beschränkung der unternehmerischen Gestaltungsspielräume«. Der Kongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) betonte vor zwei Wochen hingegen, man erwarte, »dass Bundesregierung und Koalitionsparteien zügig ihre Ankündigung umsetzen, damit ein entsprechender Tarifvertrag allgemein verbindlich wirkt«. Eine bessere Bezahlung von Altenpflegern sei für die künftige Gewinnung von Fachkräften dringend nötig. »Daran haben auch die pflegebedürftigen Menschen und die Gesellschaft als Ganzes ein essentielles Interesse.«

Eben das gilt als Voraussetzung dafür, dass der Staat Tarifverträge für allgemein verbindlich erklärt, nämlich »wenn dies im öffentlichen Interesse geboten erscheint«, wie es im Arbeitnehmer-Entsendegesetz heißt. In der Altenpflege sei dieses öffentliche Interesse »auf jeden Fall gegeben«, heißt es von Verdi auf jW-Nachfrage. Die Gewerkschaft hält das Vorhaben der Bundesregierung, Tarifverträge auf die gesamte Branche auszudehnen, für »gut und richtig«. Allerdings hätten die Koalitionäre bislang nicht erklärt, welchen Weg sie dafür einschlagen wollen. Mit Hilfe des Entsendegesetzes kann das Arbeitsministerium Tarifverträge per Rechtsverordnung auf alle Beschäftigten einer Branche ausweiten. Schwieriger ist der Weg über das Tarifvertragsgesetz: Hier braucht es die Zustimmung der Unternehmervertreter im sogenannten Tarifausschuss, die als unwahrscheinlich gilt.

In der Altenpflege kommt ein weiteres Problem hinzu: Neben den privaten spielen kirchliche Träger hier eine entscheidende Rolle. Diese beharren aber nach wie vor darauf, keine Tarifverträge, sondern kircheninterne »Arbeitsrechtsregelungen« festzulegen (siehe jW vom 28. Februar). Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte kürzlich im SWR, diese Frage sei lösbar, indem die Kirchen nach Tarif bezahlen und auch sonst alle Vorschriften einhalten, zugleich aber eigene Rechtskonstrukte behalten könnten.

Würde die Regierung den Vorschlägen der Linkspartei folgen, wären weder die Sonderrolle der Kirchen noch das Veto der Unternehmer ein Problem. Die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen müsse »auf Antrag der Gewerkschaft Gesetz werden«, forderten der Parteivorsitzende Bernd Riexinger und der Bundestagsabgeordnete Harald Weinberg am 23. Mai in einem in der jW veröffentlichten Positionspapier.