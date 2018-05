Diesmal aber bereitete ich mich nicht vor. Ich buchte nicht einmal einen Flug. Statt dessen fand ich mich im Park wieder, am Fluss, immer weit entfernt von großen Straßen. Foto: MabelAmber/ Gemeinfrei via Pixabay

Ich hätte die fünfzig Euro nicht ansprechen sollen. Gleich als ich sie erwähnt hatte, wusste ich, dass es ein Fehler war. Aber nachdem wir ein paar Worte über die Feier gewechselt hatten, sagte ich: »Danach fehlten in meinem Portemonnaie fünfzig Euro. Seltsam, findest du nicht?«

»Was willst du damit sagen?« fragte mein Bruder.

»Wieviel Taschengeld kriegen Kinder heutzutage?« fragte ich zurück.

»Du meinst, das war eines der Kinder?«

Der Geburtstag meines Neffen war immer der erste Termin, wenn ich im Sommer in die Stadt kam. Seit ich als Deutschlehrerin von Land zu Land zog, besaß ich hier kaum noch Freunde, und ich ging gern zu diesen Feiern. Im Haus meines Bruders lebten fast nur Familien, ich kannte sie mittlerweile recht gut, und sie kannten mich und meinen Beruf. Bei jedem Geburtstag stellten sie mir dieselben Fragen – wie es mir diesmal gefallen habe, was den Schülern diesmal besondere Mühe bereitet habe, ob ich diesmal bleiben würde. Sie schienen zu erwarten, dass ich die Gefahren übertrieb, und den Gefallen tat ich ihnen gern. Jeder zweite Satz wurde unterbrochen, weil Martha sich verschluckt oder Nepomuk gekleckert hatte, aber das störte mich nicht. Einmal hatte ich sogar meinen Rückflug umgebucht, um die Feier nicht zu verpassen. Es lag auch an meinem Neffen, der mir immer um den Hals fiel, obwohl wir uns nur zweimal im Jahr sahen. Jeden Sommer wurden wir von neuem auf unsere Ähnlichkeit hingewiesen, wir würden glatt als Mama und Sohn durchgehen, wurde uns immer wieder gesagt.

Auch in diesem Jahr hatte mein Neffe mich ins Kinderzimmer gezogen und mir seinen neuen Bagger, seine neuen Bücher, seine neuen Dinofiguren gezeigt. Ich hatte ihm ein Buch vorgelesen und danach ihm und zwei anderen Jungs beim Matchboxfahren zugeschaut. Das Gespräch mit den Eltern war in diesem Jahr schnell versiegt, vielleicht weil ich nur einsilbig von den vergangenen zehn Monaten gesprochen hatte. Die Eltern hatten den Grund dafür nicht wissen wollen, und wahrscheinlich hätte ich ihn auch nicht genannt. Zeitiger als sonst verabschiedete ich mich. Noch im Hausflur stellte ich fest, dass mein Portemonnaie in meiner Tasche obenauf lag und ein Fünfzig-Euro-Schein fehlte. Erst eine Woche später rief ich meinen Bruder an.

»So was würden die sich niemals trauen«, sagte er. »Wenn du selbst eines hättest, wäre dir das klar.«

»Das ist ja ganz toll, wie du Bescheid weißt.« Ich war überrascht vom Vorwurf meines Bruders, oder vielleicht war ich überrascht, dass ich seinen Satz als Vorwurf verstehen wollte. Normalerweise mischten wir uns nicht in das Leben des anderen ein. Wir ließen uns in Ruhe, das war eine unausgesprochene Regel.

»So war das nicht gemeint«, sagte mein Bruder schnell. »Wenn du willst, frage ich im Haus herum. Aber ich halte es für ausgeschlossen, dass eines der Kinder dein Geld genommen hat.«

In den folgenden Tagen hörte ich nichts von ihm. Im Frühjahr hatte er sich um die Bibliotheksleitung beworben, kurz vor meiner Rückkehr hatte er die Stelle bekommen. Allzuviel würde sich für ihn nicht ändern, hatte er auf der Feier gesagt, es käme nur eine Reihe repräsentativer Aufgaben hinzu, er müsse sich jetzt mehr um seine Hemden kümmern.

Wie jeden Sommer, wenn ich nach Deutschland geflogen war, hatte ich plötzlich zu viel Zeit. Normalerweise beschäftigte ich mich in diesen leeren Wochen mit der Stadt, in der ich im Herbst die nächste Stelle antreten würde, besorgte mir Reiseführer oder fragte unter meinen ehemaligen Kommilitonen herum, wer schon dort gearbeitet hatte. Diesmal aber bereitete ich mich nicht vor. Ich buchte nicht einmal einen Flug. Statt dessen fand ich mich im Park wieder, am Fluss, immer weit entfernt von großen Straßen. Ich setzte mich auf eine Bank und beobachtete die Leute, als könnten sie mir meine fünfzig Euro zurückgeben.

Zum Glück hatte Ines Zeit für ein Treffen. Auch sie war eine Weile als Deutschlehrerin herumgereist, bis sie irgendwo auf dem Balkan ausgeraubt wurde. Seitdem lebte sie wieder in der Stadt und gab Integrationskurse, und sie beantwortete jede Nachricht innerhalb von fünf Minuten.

Wir trafen uns in einem neuen Café, in dessen Speisekarte ich den Überblick verlor. Ich bestellte ein Wasser und erzählte Ines von den Ameisen in meinem Schlafzimmer, die ich jeden Morgen mit einem feuchten Lappen weggewischt hatte, und von der Toilettenspülung, die auch noch geleckt hatte, nachdem der Monteur zum dritten Mal gekommen war. Ich erzählte ihr, dass die Leute ihren Müll einfach fallen ließen, dass sie sich in den Bussen mit den Ellenbogen Platz verschafften und in den Klamottenläden die Sachen achtlos zurück in die Fächer stopften – dass sie sich alle Mühe gaben, ihre erbarmungslose Stadt noch erbarmungsloser zu machen. Ich erzählte das, als würde ich diese Menschen verurteilen, als wäre ihr Verhalten mir neu und der Grund für meine Untätigkeit. Dabei hatte ich das alles schon mehrmals erlebt, es schreckte mich nicht ab. Ich empfand eher eine Mischung aus schlechtem Gewissen und Erleichterung darüber, dass ich jederzeit wieder abreisen konnte. Hätte ich etwas über mich erzählen wollen, dann hätte ich die vielen alten Autos und die kaputten Straßen erwähnen müssen, die hellen Sirenen, die ständig gellten, und den festen Schritt, mit dem man den Zebrastreifen betreten musste, ich hätte erwähnen müssen, dass manche Fahrer trotzdem nicht bremsten.

»Und jetzt?« fragte Ines. »Bleibst du endlich hier?«

Ich zuckte mit den Schultern.

»Irgendwann ist man für dieses Leben zu alt«, sagte sie. »Man will sesshaft werden, man will Familie, Kinder.«

Wenn Ines und ich nach den Seminaren einen Kaffee zusammen getrunken hatten, hatten wir uns nicht in Floskeln unterhalten. Auch in den Vorlesungen hatten wir oft miteinander geflüstert. In einer der ersten Stunden hatte unser Prof gefragt: »Sie denken, Sie sprechen Deutsch? Dann sagen Sie mir, was ist eigentlich der Infinitiv von ich mag? Was soll das überhaupt für eine Form sein: Ich mag?«

Ich mochte es, meine eigene Sprache zu erklären. Ich mochte das unbeholfene Deutsch meiner Schüler. Ich mochte ihre Aussprachefehler, ihre abenteuerliche Rechtschreibung und die Begeisterung auf ihren Gesichtern, wenn sie die Satzglieder in die richtige Reihenfolge gebracht hatten. Ich mochte es, sie in den Pausen nach den wichtigsten Vokabeln der Landessprache zu fragen, und ich mochte es, in einen klapprigen Linienbus zu steigen, ohne zu wissen, ob er mich an mein Ziel bringen würde. Ich mochte es, mich ganz allein in einer fremden Umgebung zurechtzufinden. Ich führte genau das Leben, das ich mochte, und ich führte es auch, weil ich mir ein Kind an meiner Seite, immer, unausweichlich an meiner Seite, nur schwer vorstellen konnte. Weder von Ines noch von meinem Bruder würde ich mir etwas anderes einreden lassen.

Ein paar Tage nach dem Treffen mit Ines zweifelte ich plötzlich, ob die fünfzig Euro wirklich aus meinem Portemonnaie verschwunden waren. Auf meinem Konto sah ich jedoch, dass ich vor der Feier am Geldautomaten gewesen war. Zweimal rief mein Bruder an, aber ich ging nicht ans Telefon. Ich wollte nicht mit ihm reden, auch wenn das bedeutete, dass ich in diesem Sommer mit meinem Neffen weder in den Zoo noch an den See fahren konnte. Gerade wollte ich ohnehin nicht für seine Mutter gehalten werden, ich wollte nicht sagen: »Nein, nein, ich bin nur die Tante.«

Ich traf Sebastian, ich traf Johanna. Ich traf Amrit und meine Cousine, mit der mich noch viel weniger als mit den anderen verband. Nur meiner Cousine erzählte ich, dass ich immer noch keinen Flug für meine nächste Stelle gebucht hatte und statt dessen stundenlang im Park saß.

»Echt?« fragte meine Cousine. »Und was machst du da?«

»Ich warte, dass jemand stehenbleibt und sagt: Jetzt buch endlich diesen blöden Flug!«

»Kann ich verstehen«, sagte sie. »Ich wäre auch froh, wenn mir jemand sagen würde, dass ich mich wegen Jonis Abi nicht so reinstressen soll. Total bescheuert, deswegen die ganze Zeit rumzugrübeln. Ich weiß doch, dass er es auf die Reihe kriegt.«

Ich musste lachen, auf einmal kam ich mir albern vor. Später würde ich meinen Bruder anrufen und ihm sagen, dass es mir nicht um die fünfzig Euro ging, sondern eher darum, dass mir der fehlende Geldschein überhaupt aufgefallen war. Ich würde ihm sagen, dass ich in diesem Sommer ständig in meiner Handtasche kramte, nach dem Telefon, dem Schlüssel, dem Portemonnaie, sogar nach dem Labello und den Tampons, und ich würde ihm auch den Grund dafür nennen. Er würde mir zuhören, und dann würde ich meinen Flug buchen. Bestimmt kannte Ines jemanden, der mir etwas über die neue Stadt erzählen konnte.

Aber ich buchte keinen Flug, denn ich fand eine Mail von der Studentin, die mir für den Sommer ihre Wohnung überlassen hatte: Sie werde drei Wochen eher zurückkehren, sie halte es im Kulturbüro nicht mehr aus, außerdem werde sie als Europäerin ständig angesprochen, auch das halte sie nicht mehr aus. Innerhalb von drei Tagen musste ich mir eine neue Zwischenmiete suchen, und ich hatte Glück, dass ich meine zwei Koffer nur eine Straße weiter tragen musste. Dort saß ich wieder am Rechner und verglich Flugpreise und Reiseführer, googelte nach Erfahrungsberichten und las sie mir nicht durch. Wahrscheinlich wäre in den Berichten vom Dreck und vom Lärm die Rede und bestimmt auch von den vielen Autos und den Sirenen. Ich würde aber nirgendwo lesen, wie eine Deutschlehrerin mit festem Schritt einen Zebrastreifen betrat und den Blick eines Fahrers suchte und nicht fand. Nirgendwo würde ich lesen, wie sie nicht mehr rechtzeitig zurückspringen konnte und vom Auto getroffen wurde, am Oberschenkel, ein heißer Schmerz. Ich würde nirgendwo lesen, wie sie sich aufrappelte und feststellte, dass im Grunde nichts geschehen war, wie sie in ihre Wohnung tappte – zu den Ameisen, zu der leckenden Toilettenspülung – und erst dort, beim Anblick im Spiegel, zu zittern begann. Nirgendwo würde ich lesen, wie sie nach dem Telefon kramte, wie sie kramte und kramte und schon glaubte, das Telefon verloren zu haben, nein, nicht nur das Telefon, auch den Schlüssel, auch das Portemonnaie, und wie sie dann endlich die Nummer ihres Bruders wählte, aber der Bruder hob auch nach dem dritten Anruf nicht ab, und wie sie, als endlich abgehoben wurde – Ines hob ab, Ines, die jede Nachricht innerhalb von fünf Minuten beantwortete, Ines, die den Hörer immer abhob –, wie sie dann nichts anderes sagen konnte als: »Ich wollte mich nur mal melden, wie geht es dir, gibt’s was Neues?«

Ich wählte die Nummer meines Bruders, aber als ich seine Stimme hörte, blieb ich stumm.

»Alles okay bei dir?« fragte er.

»Ich habe gerade Flugpreise verglichen«, sagte ich leise.

»Tut mir leid, dass ich diesmal so wenig Zeit habe«, sagte er. »Wann fliegst du ab? Wir müssen uns unbedingt noch mal sehen.«

Die Wohnung von Nora und Simon kannte ich noch nicht, aber eigentlich kannte ich sie doch: Sie lag neben der Wohnung meines Bruders, der Grundriss war gespiegelt, und auch die Einrichtung kam mir ziemlich bekannt vor. Natürlich hatten Nora und Simon nichts dagegen eingewendet, dass ich zu Nepomuks Geburtstagsfeier kam. Die anderen Eltern saßen eng bei­einander auf der Couch, ich holte mir einen Stuhl vom Esstisch und setzte mich dazu. Ich merkte, dass ich angeschaut wurde, die Blicke erschienen mir vorwurfsvoll. Offenbar hatte mein Bruder wegen der fünfzig Euro tatsächlich im Haus herumgefragt. Wut stieg in mir auf, heiß wie der Schmerz, der manchmal noch durch meinen Oberschenkel zuckte, obwohl der große blaue Fleck längst verblasst war. Ich war es, die den Eltern etwas vorwerfen konnte, mir war etwas weggenommen worden.

Aber ich schwieg, und niemand fragte mich nach der Stadt, für die ich mich diesmal verpflichtet hatte. Niemand fragte, wann mein Flug ging, niemand wollte wissen, ob ich mich auf die neue Stadt freute. Dabei hatte ich mittlerweile Antworten, ich würde fliegen, ich musste fliegen. Ich hatte keine Wahl, so wie die Eltern keine Wahl hatten, als über Sportvereine, über Kinderärzte, über den bevorstehenden Schulanfang zu reden.

»Kann ich dir etwas bringen?« fragte mein Bruder. »Kaffee, Kuchen?«

»Ein Stück von dem blauen Kuchen«, sagte ich.

»Von der Piratentorte?«

Ich schaute ihm nach, wie er in der Küche verschwand. Sein Hemd war am Rücken zerknittert, auch er hatte noch nicht viel gesagt. Er sah müde aus, aber er war bestimmt ein guter Bibliotheksleiter. Heute würde ich es nicht schaffen, ihm das zu sagen, aber vielleicht konnte ich ihn von der neuen Stadt aus anrufen.

Die Piratentorte war viel zu süß, und ich war froh, als mein Neffe mich in Nepomuks Kinderzimmer zog. Nepomuk besaß den gleichen Bagger, die gleichen Bücher und Dinofiguren wie er, und wir bauten eine große Brücke, unter der wir die Autos hindurchsausen ließen. Eine Weile spielten zwei andere Jungs mit uns, dann wurde aus dem Wohnzimmer zur Schatzsuche gerufen. Mein Neffe blieb sitzen und hielt auch mich zurück.

»Weißt du, was ich auf keinen Fall darf?« fragte er, als wir allein waren. Er ging zur Zimmertür und drehte den Schlüssel herum. »Bei uns haben Mama und Papa schon alle Schlüssel abgezogen.«

»Und jetzt schließen wir wieder auf?« fragte ich.

»Warum denn?« fragte mein Neffe zurück.

Es dauerte sicher eine Viertelstunde, bis die anderen die verschlossene Tür bemerkten. In dieser Viertelstunde hörten wir immer wieder Schritte im Flur, und jedes Mal legte mein Neffe den Zeigefinger über die Lippen. Als die Klinke schließlich heruntergedrückt wurde, strahlten seine Augen vor Glück. Aus Nepomuks Regal suchte er ein dickes Buch heraus.

»Liest du mir vor?« flüsterte er.

Jemand rief nach meinem Neffen, jemand rüttelte an der Tür. Mein Neffe sah mich unsicher an, und ich begann leise zu lesen.