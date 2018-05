»Einsatz für weibliche Autonomie«

Angesichts der brutalen Gewalttaten von Männern sind viele Frauen und Mädchen in Indien in die Offensive gegangen. Sie besuchen Selbstverteidigungs- und Kampfsportkurse wie diese muslimischen Mädchen in einer Schule in Hyderabad Foto: Krishnendu Halder/REUTERS

Sie sind Sekretärin der »All India Progressive Women’s Association«, der AIPWA. Was beinhaltet die Arbeit der Organisation?

Ab den späten 1970er und 1980er Jahren formierten sich in unserem Land regional und national agierende Organisationen, welche eine ähnliche Ideologie und gleiche Ziele hatten. Sie gründeten 1994 die »All India Progressive Women’s Association«. Wir sind ein Verband mit marxistisch-leninistischem Gesellschaftsverständnis. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Stärkung von Frauen aus der Arbeiterklasse, aber wir arbeiten auch mit Studentinnen. Wir erreichen so verschiedenste Bereiche der indischen Gesellschaft.

Unsere Errungenschaften reichen dabei von Kämpfen landloser Arbeiterinnen auf dem Land bis hin zu denen von Beschäftigten der Stadtreinigung, welche oft den unterdrückten Kasten angehören. Wir führen wichtige ökonomische Kämpfe und solche gegen Diskriminierung. So haben wir in den 1980er Jahren in den Hindi sprechenden Staaten die auf dem Kastensystem basierenden sozialen Gegensätze angeprangert und für nachhaltige Veränderungen gestritten. Dort haben wir erreicht, dass die feudalen Beziehungen der Großgrundbesitzer zu den landlosen Pächtern nicht mehr stillschweigend hingenommen wurden. Diese Landeigentümer behandelten die Familien, die die Äcker bewirtschafteten, wie Rechtlose. Vor allem war es ihnen untersagt, sich politisch zu organisieren. Die Arbeiterinnen, die nicht nur unter der ökonomischen Unterdrückung, sondern auch unter sexualisierten Übergriffen von seiten der Großgrundbesitzer zu leiden hatten, taten es trotzdem, und zwar in unserem Verband. Gemeinsam kämpften wir für Lohn und Land.

Sie erheben Ihre Stimme gegen sexualisierte Gewalt und sind eine der Frauen, die im Namen der Protestbewegung im ganzen Land sprechen. Welche Änderungen im Recht haben soziale Bewegungen im Laufe der Jahre erzwungen – und wie wirksam sind Gesetzesänderungen?

Ende der 1970er Jahre gab es ein Urteil im Fall der Vergewaltigung des Mädchens Mathura, die einer indigenen Gemeinschaft im Bezirk Maharashtra angehörte. Sie befand sich in Untersuchungshaft und wurde dort von einem Polizisten vergewaltigt. Der mutmaßliche Täter wurde aber freigesprochen. Das Gericht erklärte, das 16jährige Opfer sei eine Frau, die bereits sexuelle Erfahrungen gehabt habe. Deshalb habe sie auch nicht vergewaltigt werden können, es müsse sich um einvernehmlichen Sex gehandelt haben. Gegen sie wurde außerdem ins Feld geführt, dass sie nicht geschrien oder dem Täter Wunden zugefügt habe.

Dieses skandalöse Urteil führte zu einer Protestbewegung, die eine Gesetzesänderung einforderte. Es kam tatsächlich dazu, und in der Folge gab es im Gesetz eine bessere Definition des Begriffs »Einwilligung«, die auch beinhaltete, dass, wenn das Opfer sich in Haft befindet, nicht von einer Einwilligung der Gefangenen zu Sex mit Wärtern ausgegangen werden kann.

Aber natürlich blieben und bleiben viele Probleme in der Gesetzgebung bestehen. 1992 beschloss das indische Parlament erneut Gesetzesänderungen. Zuvor hatte es ebenfalls Massenproteste gegen Gewalt an Frauen gegeben. Auslöser war der Fall von Bhanwari Devi. Die Sozialarbeiterin gehörte der Dalit-Gemeinschaft, also der in der Hierarchie ganz unten stehenden Kaste, an. Im Bezirk Rajasthan kämpfte sie unter anderem für die Abschaffung von Kinderehen und Veränderungen in den sozialen Beziehungen. 1992 wurde sie von vier Männern einer höheren Kaste vergewaltigt – zur Strafe für ihr Engagement. Der Freispruch für die Täter löste eine riesige Protestwelle aus.

Auch in ihrem Fall argumentierte das Gericht, sie hätte gar nicht vergewaltigt werden können, da sie der Dalit-Gemeinschaft angehöre und die Angeklagten sie niemals berühren würden, weil sie einer höheren Kaste entstammen. Dabei hat die Vergewaltigung von Dalit-Frauen durch Männer höherer Kasten eine lange und traurige Geschichte in Indien.

Was die Protestbewegung nach dem Prozess im Fall Devi ins Zentrum rückte, war die ständige sexualisierte Belästigung, die die Sozialabeiterin schon vor der Gewalttat erlebt hatte. Der Oberste Gerichtshof Indiens urteilte kurz darauf in einem historischen Urteil, dass sexualisierte Belästigung und Bedrängung am Arbeitsplatz durchaus einen Straftatbestand darstelle. Hierauf wurde eine Reihe von Empfehlungen formuliert, die für alle Arbeitsorte gelten sollten. Diese beinhalteten zum Beispiel, dass es eine Stelle geben solle, wo Frauen anonym Belästigungen melden könnten und die daraufhin eine Untersuchung der Vorfälle vornehmen müsse. Danach kämpften Frauen, die in sozialen Bewegungen aktiv sind, erfolgreich für die Umsetzung dieser Empfehlungen in Fabriken.

Ab Dezember 2012 protestierten erneut Hunderttausende gegen sexuelle Gewalt, die Demonstrationen sorgten auch international für viel Aufmerksamkeit. Was haben sie bewirkt?

Diese Bewegung entstand als Antwort auf die brutale Gruppenvergewaltigung und Ermordung von Jyoti Singh Pandey. Sie war damals 23 Jahre alt und befand sich in ihrer Ausbildung zur Rettungssanitäterin. Die Bewegung hat zu vielen Veränderungen im indischen Recht geführt. Aber ihre wichtigste Errungenschaft war nicht die Änderung in der juristischen Definition von Vergewaltigung, sondern das Aufkommen der Losung »Frauen fordern, dass ihre Freiheit geschützt wird«. Immer mehr Frauen protestierten dagegen, dass Fälle von Gewalt als Vorwand genutzt werden, um ihre Mobilität einzuschränken. Dies passiert in Studentinnenwohnheimen wie auch von seiten besorgter Eltern. Wenn Frauen etwas zustößt, sehen sie sich mit Bemerkungen konfrontiert wie »Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort« oder »Wenn sie auf ihre Eltern gehört hätte, wäre das nicht passiert«. Diese Beschuldigung der Opfer wollen immer weniger Frauen hinnehmen – und sie kämpfen gegen die Beschneidung ihrer Autonomie.

Die AIPWA hat sich sehr bemüht, die öffentliche Diskussion über dieses Thema zu fördern. Außerdem haben wir öffentlich über häusliche Gewalt geredet, über die immer noch meist geschwiegen wird. Und wir haben uns für eine breite gesellschaftliche Debatte über die Rolle der Frau in Indien allgemein eingesetzt, nachdem es zuvor fast nur um drakonische Maßnahmen gegen die Täter gegangen war.

Nach diesen Protesten ist 2013 ein Gesetz erlassen worden, nach dem nicht nur Vergewaltigung, sondern auch sexualisierte Belästigung strafrechtlich verfolgt werden kann.

Feministinnen protestieren aber weiter gegen Teile des Gesetzes …

Ja. Denn es enthält einen Paragraphen, welcher besagt, dass eine Frau, die eine Falschanschuldigung äußert, selbst bestraft werden kann. Dieser Paragraph entmutigt viele, Anzeige zu erstatten, denn es ist oft schwer, den Tathergang zu beweisen. Deswegen kämpfen wir für die Streichung dieser Regelung.

Um welche Gesetzesänderungen ging es Ihnen nach 2012 noch?

Zum Beispiel um die Definition von Vergewaltigung. Wir haben verlangt, dass nicht nur eine Penis-Vagina-Penetration als Vergewaltigung anerkannt wird, sondern auch das Einführen jeglicher Gegenstände gegen den Willen der Frau. Und es ging uns wie gesagt um Änderungen bezüglich dessen, was als Einwilligung zählt. Unser Erfolg war, dass jetzt nur noch bei einer expliziten bzw. »positiven« Äußerung der Frau von einer Einwilligung ausgegangen werden kann. Auch die Definition der Vergewaltigung wurde unseren Forderungen entsprechend verändert. Gleichzeitig konnten einige Fortschritte in der Anerkennung von Stalking oder auch Säureangriffen als Straftaten verzeichnet werden.

Andererseits wurden auch Regelungen eingeführt, die nicht von der Frauenbewegung vorgeschlagen worden waren, zum Beispiel die Todesstrafe in bestimmten Fällen. Außerdem wurde das Alter, ab dem Sex nicht mehr von vornherein als Straftat gewertet wird, von 16 auf 18 Jahre angehoben. Frauenorganisationen haben darauf hingewiesen, dass die Konsequenzen dieser Regression gefährlich sein können. Denn sexuelle Aktivität von Teenagern ist bereits in den Familien stigmatisiert. Diese können nun gegen einen Jugendlichen juristisch vorgehen, auch wenn er einvernehmlichen Sex mit einem Mädchen hatte. Vor allem in Fällen von Beziehungen zwischen Menschen verschiedener Kasten oder verschiedener religiöser Gruppen kann diese Altersfestlegung zu einem gefährlichen Instrument in den Händen der Familien zur Kriminalisierung von Liebesbeziehungen zwischen jungen Menschen werden.

Außerdem kämpfen wir weiter dafür, dass auch Vergewaltigung in der Ehe tatsächlich bestraft wird, so, wie es im Gesetz vorgesehen ist. Und wir wenden uns gegen Sondergesetze, die zum Beispiel Mitglieder der Armee vor Strafverfolgung nach Tötung oder Vergewaltigung von Inhaftierten schützen.

Neben Gesetzesreformen geht es Ihrem Verband zentral um die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Wie sieht es heute in Indien in puncto weiblicher Selbstbestimmung aus?

Es gibt intern viel Kritik an einer rein legalistischen Orientierung der Frauenbewegung. Die AIPWA unterstreicht aber, dass Frauen früher oder später mit einem der Gesetze in Kontakt kommen werden, die nach wie vor die Beschuldigung der Opfer legitimieren und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen nicht anerkennen. Sie wirken sich also real auf das Leben aller Frauen aus. Aber natürlich wollen wir nicht nur bessere juristische Definitionen oder simple Gesetzesänderungen. Wir haben keine Illusionen über das bürgerliche Recht und denken nicht, dass Gesetzesnovellen große Umbrüche im Leben der Frauen bewirken. Dennoch ist es wichtig aufzuzeigen, wie frauenfeindlich viele Vorschriften sind. Und manchmal müssen wir auch verhindern, dass nicht noch schlimmere Gesetze verabschiedet werden.

Unsere Kämpfe sind also strategische. Wir nutzen sie auch dafür, uns gegen Forderungen wie die nach der Todesstrafe für Vergewaltiger zu stellen. Denn dadurch wird den Opfern nicht geholfen, und sie ändern nichts an der herrschenden Vorstellung, dass es ein patriarchales Anrecht auf die Körper der Frauen gibt.

Für uns ist es ein essentieller Bestandteil des Klassenkampfes, für weibliche Autonomie einzutreten. Wir befinden uns in einer schwierigen Situation: Unsere Regierung wird seit vier Jahren von einer hindu-nationalistischen, faschistischen Partei gestellt, deren Ziel es ist, Indien in eine hindu-faschistische Nation zu verwandeln. Ideologisch und auch in der Praxis sind die Vertreter der Regierungspartei stark in Gewalt gegen Frauen involviert. Viele Errungenschaften der Frauenbewegungen wurden in den letzten Jahren von dieser Regierung rückgängig gemacht. Wir sehen eine Zunahme organisierter Gewalt von hindu-nationalistischen Gruppen gegen die Autonomie, Mobilität und Sexualität von Frauen. Sie nennen es eine Kampagne gegen den »Liebes-Dschihad«. Mit dieser Bezeichnung werden Beziehungen zwischen Muslimen und Nichtmuslimen diffamiert und delegitimiert. Es wird behauptet, dass junge Muslime Hindu-Frauen dazu bewegen, zum Islam zu konvertieren, um so den Anteil der muslimischen Bevölkerung zu erhöhen. Dies ist pure Propaganda. Es gibt Netzwerke von Hindus, die in ganz Indien de facto die Standesämter bespitzeln, um herauszufinden, wo eine Hindu-Frau einen muslimischen Mann heiratet. Sie suchen dann die Paare heim, oft mit Hilfe der Polizei und dem Einverständnis lokaler Richter, und verprügeln die Frauen, um sie zu dem »Geständnis« zu zwingen, dass sie von ihrem Partner vergewaltigt oder auf andere Weise zur Ehe gezwungen wurden. Ziel ist es, die Annullierung solcher Ehen zu erreichen. Diese Art von islamophober und nationalistischer Gewalt hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Sie richtet sich sowohl gegen Muslime als auch gegen die Selbstbestimmung der Frauen in bezug auf die Partnerwahl.

Sie bezeichnen sich als Marxistin-Feministin. Was bedeutet das für Sie?

Ich tue das, weil sich als Marxistin zu bezeichnen leider nicht automatisch heißt, seine Analysen und Kämpfe auch und immer gegen das Patriarchat zu richten. In meinem Verständnis von Marxismus, und das ist auch die Position meiner Partei, denken wir, dass Marxismus in sich bereits feministisch ist. Eigentlich braucht der Marxismus keine weiteren Adjektive, um das zu unterstreichen. Die marxistische Theorie und Praxis kann uns Orientierung geben. Natürlich bedeutet das nicht, dass alles, was wir für antipatriarchale Kämpfe wissen müssen, bereits bei Marx oder Engels zu finden ist. Aber wir können bei ihnen durchaus Pfade finden, die uns helfen. Als kommunistische Bewegung müssen wir die vielfältigen Formen von Klassenkampf verstehen lernen und die analytischen und organisatorischen Werkzeuge des Marxismus-Leninismus anwenden.

Leider gibt es in der kommunistischen Bewegung Südostasiens bezogen auf Geschlechterfragen einen starken Konservatismus, und zwar nicht nur bei Genossen, sondern auch bei Genossinnen. Anstelle einer marxistischen Kritik an der Familie finden sich hier zum Beispiel konservativ-patriarchale Argumentationen wieder: Kapitalismus würde die Familie zerstören, wobei die Familie als dieser Ort der friedlichen Sicherheit verstanden wird. Kapitalismus zerstört familiäre Bindungen, das stimmt. Gleichzeitig braucht er das Überleben der Familie als Teil der Strukturen sozialer Reproduktion. Die AIPWA hat eine grundlegende Kritik am dominanten Familienkonzept. Und wir wenden uns gegen die immer noch starke Homophobie in der kommunistischen Bewegung. Wir knüpfen an die antipatriarchalen Errungenschaften im Kampf gegen Homophobie und für die Gleichstellung der Frau an, die es schon nach der Revolution in Russland 1917 gab. Wir sollten nicht vergessen, dass damals wirklich revolutionäre Veränderungen für diejenigen stattfanden, die gesellschaftlich stigmatisiert waren.

Gleichzeitig sehe ich Veränderungen, in meiner Partei und in der kommunistischen Bewegung insgesamt. Zum Beispiel wurde in den letzten zehn Jahren eine programmatische Position gegen Homophobie errungen, die Ergebnis des Kampfes Aktiver aus der LGBTQI-Bewegung (LGBTQI: Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender, Queer, Intersexuals, jW) außerhalb und innerhalb der Organisationen ist. Also gibt es Hoffnung.

Auf welche Weise sind ökonomische Ausbeutung und Unterdrückung aufgrund des Geschlechts und der Kastenzugehörigkeit in Indien miteinander verschränkt?

Das lässt sich an einem Beispiel gut beschreiben. In den letzten Jahren gab es immer wieder Kämpfe um Land, zum Beispiel von Arbeiterinnen in Staat Punjab. Sie besetzten Flächen, die ihnen der Staat eigentlich garantiert hatte, um sich ein Haus zu bauen. Auf dem Marx-200-Kongress Anfang Mai in Berlin wurde die Rolle von Auseinandersetzungen im Bereich sozialer Reproduktion diskutiert. Teile der Linken sehen Kämpfe wie die der Frauen in Punjab als soziale und verstehen nicht, dass es ökonomische, also Klassenkämpfe sind. Grund für diese Sichtweise ist, dass die Landarbeiterinnen mehrheitlich der Dalit-Kaste oder anderen unterdrückten Gruppierungen angehören. Also werden Kämpfe wie diese oft nicht als richtige Klassenkämpfe verstanden, was sie aber meiner Ansicht nach sind.

Laut marxistischer Definition muss ein doppelt freier Lohnarbeiter die Möglichkeit haben, bei schlechter Bezahlung den Ort zu wechseln und für jemand anderes zu arbeiten. Aber wenn, wie es bei Landarbeiterinnen in Indien der Fall ist, dein Haus auf dem Land eines Grundbesitzers gebaut ist und du keinerlei Möglichkeit hast, dir ein unabhängiges Zuhause woanders zu bauen, dann ergibt sich hier eine Art unsichtbarer Knechtschaft. Um genau mit dieser Knechtschaft zu brechen, sind Kämpfe um angeeignetes Land so zentral, vor allem für Frauen. Denn gerade für sie bedeutet, eine eigene Unterkunft auf eigenem Land zu bauen, eine radikale Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Sie sind dadurch weniger angreifbar, die Bedingungen ihrer sozialen Reproduktionsarbeit wandeln sich und somit ihr alltägliches Leben. Das sind wichtige Fortschritte. Wir sehen also, dass sich bei diesen Frauen keine Trennlinie zwischen ökonomischer Ausbeutung und sozialer Unterdrückung ziehen lässt.

Die Disziplinierungsmaßnahmen, denen Arbeiterinnen und Arbeiter ausgesetzt sind, variieren bezogen auf Geschlecht, Herkunft und Kaste. Dies ist alles ineinander verwoben und muss gemeinsam verstanden werden. Der Klassenkampf umfasst Kämpfe gegen Ausbeutung und Kämpfe gegen Unterdrückung. Das ist kein Gegensatz.