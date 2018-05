Das Kino der Nützlichkeit

Schlüsselwerk des antikolonialen Films: Szene aus Sarah Maldorors »Sambizanga« (1972) Foto: Sarah Maldoror/Österreichisches Filmmuseum

Die häufig zitierte Aussage von Altmeister Jean-Luc Godard, es gehe nicht darum, politische Filme zu machen, sondern darum, politisch Film zu machen, findet in kaum einem Werk besser Ausdruck als in dem von Sarah Maldoror. Sie wurde 1938 im südfranzösischen Gers als Tochter von Einwanderern aus Guadeloupe geboren. Kunst und Politik waren für sie schon zwei Seiten derselben Medaille, als sie in den 1950er Jahren an der »École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre« in Paris studierte – und als Schwarze immer nur Dienstmädchen, aber nie Heldinnen spielen durfte. Als Konsequenz gründete sie mit schwarzen Studienkolleginnen und -Kollegen die Theatergruppe »Les Griots« und begann, sich gegen Rassismus und Kolonialismus zu engagieren.

Ihre geistige Heimat wurde die Bewegung der »Négritude«, zum intellektuellen Umfeld zählten Aimé Césaire, Alioune Diop (Gründer der Zeitschrift Présence africaine) sowie Frantz Fanon, Autor des antikolonialen Klassikers »Die Verdammten dieser Erde«. Auch ihren späteren Ehemann, den angolanischen Freiheitskämpfer und Mitbegründer der Befreiungsbewegung MPLA, Mário Pinto de Andrade, lernte sie so kennen. Als Sékou Touré 1958 in Reaktion auf die autoritäre Kolonialpolitik De Gaulles die Unabhängigkeit Guineas ausrief, ging Maldoror wie viele andere aus der Unabhängigkeitsbewegung in die Hauptstadt Conakry, wo sie sich zwischen 1959 und 1961 vorwiegend aufhielt.

Ihre Karriere als Filmemacherin begann, als sie 1961 ein Stipendium für ein zweijähriges Filmstudium bei Mark Donskoi in Moskau erhielt. Donskoi brachte ihr neben dem technischen Rüstzeug vor allem bei, dass Filmregisseure flexibel genug sein müssen, um, wenn notwendig, von starren Konzepten und Drehbüchern auch abzuweichen – eine Lektion, die für ihre spätere Filmarbeit in Afrika von großer Bedeutung sein sollte. Zunächst ging Maldoror jedoch nach Algier und arbeitete als Regieassistentin bei zwei Schlüsselwerken des antikolonialen Films: »La battaglia di Algeri« (»Die Schlacht von Algier«, I/ALG 1966) von Gillo Pontecorvo und William Kleins Dokumentation über das »Festival panafricain d’Alger« (ALG 1969).

Zwischen 1968 und 1972 drehte Sarah Maldoror ihre drei wichtigsten eigenen Filme: 1968 »Monangambee« (17 Minuten) nach der Kurzgeschichte »Le complet de Mateus« von José ­Luandino Vieira, 1970 folgte »Des fusils pour Banta« (deutsch: Gewehre für Banta, in algerischen Archiven verschollen), 1972 dann »Sambizanga«, ihr bedeutendster Film, erneut nach einer Kurzgeschichte von Vieira.

In allen drei Filmen geht es um die Rolle der Frau in den afrikanischen Befreiungskämpfen. In »Sambizanga« und »Monangambee« politisieren sich Frauen auf dem Weg zu ihren als Freiheitskämpfer inhaftierten Männern. In »Des fusils pour Banta« sind die Frauen schon Teil der Befreiungsbewegung, nicht als Kämpferinnen, aber als Kuriere, die Waffen transportieren. Die Filmrollen wurden von der algerischen Armee, die die Produktion finanziert hatte, eingezogen, nachdem Maldoror darauf bestanden hatte, die Kontrolle über den Schnitt zu behalten. Die Verknüpfung dokumentarischer und fiktionaler Elemente sollte ihr überlassen bleiben.

Im angolanischen Unabhängigkeitskampf »hatten die Frauen keine Kinder auf dem Rücken, sie hatten eine Bombe auf dem Rücken«, erinnerte sich die Regisseurin. »Mir kam die Idee zu ›Des fusils pour Banta‹, weil ich diese Frauen die Bomben transportieren sah«. Der Künstler und Filmemacher Mathieu Kleyebe Abonnenc hat den Film und seine Entstehung anhand der erhaltenen Standfotos und eines Interviews mit Maldoror rekonstruiert (»Préface à des fusils pour Banta«, 2011)

Es ist nicht das einzige Beispiel für Probleme mit Auftraggebern, die Maldoror im Laufe ihrer Karriere hatte. Oft scheiterte schon die Finanzierung. Nach ihrer Rückkehr aus Algerien im Jahr 1970 arbeitete Maldoror in Frankreich vor allem für das Fernsehen. Dabei entstanden Dokumentationen und kurze Porträts ehemaliger Mitstreiterinnen wie ihrer früh verstorbenen Kollegin von »Les Griots«, Toto Bissainthe (»Toto Bissainthe, chanteuse«, 1984), Aimé Césaire (»Eïa pour Césaire/Papa Césaire« 2009) oder, in »Guyane«, des haitianischen Schriftstellers Léon Gontran Damas (1995).

Ein geplantes Filmprojekt über Louis Delgrès, den Vorkämpfer der Freiheitsbewegung von Guadeloupe, blieb ihr verwehrt. Delgrès war französischer Offizier, spielte Geige – und widersetzte sich Napoleon in einem Aufstand 1802. Bonaparte wurde vorgeworfen, mit der Wiedereinführung der Sklaverei sowohl die Revolution als auch die Interessen der farbigen Bürger Frankreichs zu verraten. Obwohl Delgrès mittlerweile im Pariser Pantheon verewigt ist, erhielt Maldoror keine französischen Fördergelder für das Projekt.

Das »Cinéma utilitaire«, so bezeichnet sie ihr Werk immer wieder, ein Kino der nützlichen Bilder, die helfen sollen, oppressive Denkmuster zu überwinden, scheint im offiziellen Frankreich noch nicht ganz angekommen.