Souveränität respektieren

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin am Donnerstag in St. Petersburg Foto: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in St. Petersburg hat Russlands Staatschef Wladimir Putin die europäischen Regierungen aufgerufen, den politischen Prozess in Syrien zu unterstützen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Macron sagte er am Donnerstag abend, Moskau werde weiter mit der syrischen Regierung und der Opposition im Rahmen des Astana-Friedensprozesses zusammenarbeiten. Die Souveränität Syriens müsse respektiert werden.

Nur Stunden zuvor hatten die von den USA angeführte »Anti-IS-Koalition« und Israel erneut Angriffe gegen Syrien geflogen. Am frühen Morgen attackierten US-Kampfjets Stellungen der syrischen Armee im Osten des Landes bei Abu Kamal. Die libanesische Hisbollah, die an der Seite der syrischen Armee kämpft, sprach von Angriffen in der Nähe der Ölpumpstation T2 in der Provinz Deir Al-Sor, die lange von der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« kontrolliert worden war. Während die syrische Seite erklärte, es habe nur Sachschäden gegeben, meldete die in England ansässige »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte«, zwölf »regierungstreue Kämpfer« seien getötet worden.

Ebenfalls am Donnerstag meldete die syrische Armee weitere Raketenangriffe südwestlich von Homs. Die Luftabwehr habe diese abgewehrt. Ziel sei ein Militärflughafen gewesen, teilte ein Armeesprecher mit. Die syrische Nachrichtenagentur SANA nannte den Airport Al-Dabaa. Nach Angaben libanesischer Journalisten wurden die Raketen vermutlich von israelischen Kampfjets abgefeuert, die zum Zeitpunkt der Angriffe den libanesischen Luftraum verletzten.

Die syrische Armee wird von Russland und der libanesischen Hisbollah sowie von iranischen Beratern unterstützt. Zudem gibt es syrische, russische, irakische und iranische Milizen. Israel droht dem Land mit Angriffen, sollte sich Teheran nicht zurückziehen. Das wies der stellvertretende syrische Außenminister Faisal Mekdad zurück. Gegenüber der russischen Agentur Sputnik sagte er, die Verbündeten blieben so lange in Syrien, wie Damaskus das wünsche.