Auf dieser Scheibe Käse

»Was gestern blau, ist heute weißlich, mausgrau« (Cover des besprochenen Bandes) Foto: Rowohlt Verlag/dpa

Wir ankern im »mittleren Büro«. Tagsüber stehen die haarlosen Männer unter Nettlers Leitung an ihren Glasplatten, um Gewissheit zu erschaffen. Eine Schleuse trennt die »Glasarbeiter« von Räumen, die mitunter von Volksleuten, Frauen, Kindern und alten Männern belebt werden. Regelmäßig rücken die Büromänner geschlossen in die »Nährflure« aus, wo eine Speise für alle bereitgestellt wird. Bei einer dieser Gelegenheiten geht der »kleine Wehler« verloren, wird quasi vom »Nährflur verschluckt«. Nettler und drei Glasarbeiter begeben sich auf die Suche. Er kann doch nicht einfach so verschwinden.

Außerhalb der Bürowelt sehen sich der Hauptmann Blank und die Agentin Xazy einem »Unding« gegenüber. Es frisst Land und Leute, okkupiert Gebäude, verwirrt den Geist und nimmt der Blume den Glanz. Was gestern blau, ist heute weißlich, mausgrau. Ein rätselhafter Binnenwind zieht das Heute über das Morgen und macht aus dem Gestern das Jetzt.

All diese Geschehnisse gehen mit großem Ernst vonstatten. Wenn das Allegorien sind, dann nur dank unseres Verstandes. Was ist natürlich, was außen, was innen? Wozu geht der Mensch arbeiten? Warum folgen wir dem, der meint, Antworten zu haben?

Der Schriftsteller Georg Klein nahm sich eine Scheibe Käse, legte sie in die Kammer, öffnete das Fenster und schaute, wie sich das Leben darauf entwickelte. Wochenlang blickte er gebannt auf das Gewimmel, erledigte die Dinge des Alltags nebenher. Irgendwann war es gut. Er verließ den Käse in der Kammer und begann zu schreiben, nannte sein Buch »Miakro«. Drin steht, was Klein auf dieser Käsescheibe gesehen hat. Die Welt geht krachen, und die Götter lachen.

Georg Klein ist die deutsche Ausnahmeerscheinung. Er kann Dampfhammer und Mäusebartharfe. Frei von den Erfordernissen des Marktes, übertritt er lächelnd die Schwelle und wirbelt, was viele von uns Kosmos nennen, meisterhaft durcheinander.