Hamburg kündigt Durchfahrtsverbot für Dieselfahrzeuge an

Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Hamburg. Die bundesweit ersten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge treten kommende Woche in Kraft: Hamburg verbietet ab dem 31. Mai auf zwei Straßen für Pkw die die »Euronorm 6« nicht erfüllen die Durchfahrt. Dies teilte die Umweltbehörde der Hansestadt am Mittwoch mit. Betroffen sind Teilabschnitte von viel befahrenen Durchgangsstrecken. Es wird jedoch Ausnahmen für Anwohner sowie Ausweichrouten geben. Die Verbote sind Bestandteil eines Plans zur Luftreinhaltung, den der Senat bereits im vorigen Jahr beschlossen hatte. Die Entscheidung fiel nach einer Prüfung der Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts im Verfahren um zu hohe Schadstoffbelastungen in deutschen Innenstädten. Das Leipziger Gericht hatte im Februar den Erlass von Fahrverboten für ältere Diesel auf Teilstrecken unter bestimmten Umständen für zulässig erklärt, um die Luftverschmutzung mit Stickoxiden unter die in der EU geltenden Grenzwerte zu senken. (AFP/jW)