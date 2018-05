Dem Senat auf die Pelle rücken

Am Mittwoch erneut gemeinsam auf der Straße: Klinikmitarbeiter und Berlins studentische Beschäftigte Foto: IngMue1957

Der Koalitionsvertrag der Berliner Landesregierung aus SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen beinhaltet ein Versprechen. Dort ist zu lesen: »Die Koalition setzt sich dafür ein, dass Landesunternehmen in Tarifverbünden geführt werden. Sie setzt sich zudem dafür ein, dass auch für Landesunternehmen und ihre Tochterunternehmen, die bisher noch nicht tarifgebunden sind, zügig mit dem Ziel der Beschäftigungssicherung und der Angleichung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) Tarifverträge abgeschlossen werden.«

Um Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) an dieses Versprechen zu erinnern, versammelten sich am Mittwoch rund 80 Streikende der Vivantes-Service-Gesellschaft (VSG) vor dessen Amtssitz. Dort hinterließen sie symbolisch ihr »letztes Hemd« und zogen, unterstützt von studentischen Beschäftigten, die sich ebenfalls in einem Tarifkonflikt befinden, vor das Rote Rathaus. Auch der dort residierende Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) soll den schönen Worten endlich Taten folgen lassen.

Die VSG ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des landeseigenen Klinikkonzerns Vivantes und unter anderem für die Sterilgutaufbereitung und den Patientenbegleitservice zuständig. Im Gegensatz zum Mutterkonzern ist sie jedoch nicht tarifgebunden. Die Folge: Die rund 300 direkt bei der Tochter angestellten Mitarbeiter verdienen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bis zu 800 Euro weniger als die von Vivantes »gestellten« 600 Beschäftigten – wohlgemerkt für die gleichen Tätigkeiten.

Gegen diese Lohndiskriminierung wehren sich die Beschäftigten mit großer Ausdauer. Die Tarifverhandlungen für die VSG laufen seit zwei Jahren, am Mittwoch begann bereits die siebte Streikwoche in Folge. Seit Mitte April ruft Verdi die VSG-Mitarbeiter nahezu täglich zum Ausstand und die »Gestellten« zum Solidaritätsstreik auf.

Die Gewerkschaft fordert einen Haustarifvertrag auf Basis des TVöD wie beim Mutterkonzern, eine stufenweise Angleichung der Entgelte an das dort geltende Niveau und eine Regelung zur Altersversorgung. Von Seiten des Unternehmens gibt es darauf bisher keine Reaktion, und auch der Senat hält sich bedeckt.

Für Mario Kunze, einen von Vivantes »gestellten« Beschäftigten, ist jedoch klar: »Das Land Berlin ist Eigentümer und damit in der Verantwortung«. Der Senat habe schlicht »Angst vor einem Dominoeffekt«, so Kunze gegenüber jW. Der Widerstand bei der VSG solle nicht auf andere kommunale Betriebe übergreifen. Die Beschäftigten würden aber nicht einsehen, dass sich das Unternehmen an ihnen »gesund spart«. Deshalb werde man weiter kämpfen. So auch am heutigen Donnerstag, wenn sich erneut Mitarbeiter aus den Operationssälen und der Anästhesie des Klinikums im Friedrichshain am Streik beteiligen werden. In der letzten Woche hatten die Beschäftigten dort mehrfach eine Hauptverkehrsstraße blockiert (jW berichtete).