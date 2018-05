Anzeige gegen BAMF-Chefin wird geprüft

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-Bildfunk

Wegen angeblich unrechtmäßiger Asylbescheide des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geht die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einer Strafanzeige gegen Behördenchefin Jutta Cordt und weitere Mitarbeiter nach. Förmliche Ermittlungen seien aber nicht eingeleitet worden, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Bislang sei routinemäßig lediglich ein Aktenzeichen vergeben worden. Nachgegangen werde nun dem in der Anzeige aufgeworfenen Verdacht einer Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt im Bundesgebiet. »Wir prüfen, ob ein solcher Verdacht besteht und ob Ermittlungen einzuleiten sind.« Diese Prüfungen stünden ganz am Anfang.

Im Fokus steht die BAMF-Außenstelle Bremen, der Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch bis auf weiteres verbot, über Asylanträge zu entscheiden. »Das Vertrauen in die Qualität der Asylverfahren und in die Integrität des Ankunftszentrums Bremen ist massiv geschädigt worden«, erklärte der CSU-Politiker am Mittwoch laut Nachrichtenagentur Reuters. Im April hieß es, die Außenstelle habe nach geltender Rechtslage in 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt.

Laut Seehofer hat die Bremer Asylbehörde bewusst gegen gesetzliche Regelungen verstoßen. Dies habe eine Überprüfung von 4.568 Asylverfahren ergeben, teilte das Ministerium am Mittwoch in Berlin mit. Auch interne Dienstvorschriften seien missachtet worden. Bis zum Ende möglicher Ermittlungen dürfe die Bremer Außenstelle keine Asylentscheidungen mehr treffen. Andere Außenstellen würden die Arbeit übernehmen.

»Es wäre das mindeste, auch die Ablehnungsbescheide für Asylanträge zu prüfen«, hatte vergangene Woche die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Ulla Jelpke gefordert. »In der aufgeregten Debatte wird nur allzu gerne übersehen, dass fehlerhafte Ablehnungsbescheide des BAMF geradezu am Fließband erstellt werden. 40 Prozent der Ablehnungen werden ja von den Gerichten bei inhaltlicher Prüfung wieder kassiert.« (Reuters/AFP/jW)