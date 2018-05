Parlament und Straße

Gegendemonstration zum AfD-Aufmarsch in Rostock am 9. April Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Mit Parolen wie »Rostock retten«, »Islamisierung stoppen« und »Für eine sichere Heimat« versucht die AfD in der bevölkerungsreichsten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns zur Zeit einmal im Monat an die Montagsdemonstrationen der »Wendezeit« in der DDR anzuknüpfen. Zu diesen Aufzügen kann sie jeweils mehrere hundert Menschen mobilisieren – trotz ihrer abnehmenden Präsenz in der politischen Landschaft, der Spaltung ihrer Landtagsfraktion und des Verlusts mehrerer Mandate in Ortsbeiräten und Bürgerschaft.

Im Vergleich zu Demonstrationen des Pegida-Ablegers MVgida, die in Rostock nach wenigen Versuchen unterblieben, da sie meist ein Vielfaches an Gegendemonstranten auf die Straße brachten, kann man das Teilnehmerverhältnis bei den AfD-Aufzügen fast als ausgeglichen bezeichnen. Der Rostocker AfD-Kreisverband sprach nach dem ersten Aufzug dieser Art von »1.500 Patrioten« – regionale Medien und die Polizei von 600. Im April nahmen jeweils bis zu 1.000 Menschen an der AfD-Versammlung und der Gegendemonstration teil – begleitet von fünf bis sechs Polizeihundertschaften. Die Ordner der AfD stammen nach Informationen des Juso-Portals Endstation Rechts aus der »Identitären Bewegung«. Über eine mögliche Zusammenarbeit dieser Art hatte im Februar bereits die Ostsee-Zeitung berichtet.

In Mecklenburg-Vorpommern war die AfD 2016 mit 20,8 Prozent der Wählerstimmen in den Landtag eingezogen – davon verlor sie bis zur letzten »Sonntagsfrage« des Meinungsforschungsinstituts Emnid nur 2,8 Prozentpunkte, obwohl mehrere Mitglieder die Fraktion verlassen hatten, um unter dem Namen »Bürger für Mecklenburg-Vorpommern« eine neue Partei zu gründen. Die Landtagsfraktion verließ inzwischen auch deren ehemaliger Vizechef Holger Arppe, der am Montag vergangener Woche wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt wurde – er blieb allerdings Mitglied der AfD.

In »M-V« setzt die rechte Partei neben der Parlamentsarbeit nun auch verstärkt auf die Straße. Anlass für die Rostocker Montagsdemos war der Bauantrag zur Eröffnung eines muslimischen Gebetsraums im Stadtteil Evershagen, der bereits seit Ende 2016 im Gespräch ist. Lange Zeit war unklar, was die Bewohner genau zu erwarten haben. In einer Ortsbeiratssitzung wurde lediglich erklärt, bisherige Räumlichkeiten wären zu beengt und die muslimische Gemeinschaft würde deshalb im gesamten Stadtgebiet mehrere neue Gebetsräume suchen. Obwohl der Bauantrag für den Standort Evershagen nach etwa einem Jahr zurückgezogen wurde, organisierte die AfD erstmals am 12. März 2018 eine Demonstration unter dem Motto »Islamisierung stoppen« in Rostock. Seither wird jeweils am zweiten Montag des Monats demonstriert.

Inhaltlich gibt es dabei wenig Überraschungen – die nach AfD-Maßstäben zu freundliche Flüchtlingspolitik der Bundesregierung wird wie üblich angeprangert. Als Redner präsentierte die AfD bisher verschiedene Politiker aus den eigenen Reihen, so neben dem heimischen Landtagsabgeordneten und Juraprofessor Ralph Weber auch Dr. Hans-Thomas Tillschneider, der für die AfD in Sachsen-Anhalt im Landesparlament sitzt.

Die Gegendemonstranten stammen aus mehreren Gruppen und Organisationen, das lokale Bündnis »Bunt statt braun« und verschiedene Gewerkschaftsgliederungen sind mit dabei. Den Auftakt des Gegenprotests bildete am 12. März 2018 eine interkulturelle Andacht in der Thomas-Morus-Kirche. Vertreter der evangelisch-lutherischen und katholischen Kirche sowie des Islamischen Bundes und der Jüdischen Gemeinde nahmen daran teil.

Mit Wiederholung der AfD-Aufzüge nimmt – gemäß dem Wunsch der Veranstalter – die Polizeipräsenz zu. Im März konnten die Gegendemonstranten noch den Beginn des AfD-Aufzugs stark verzögern sowie den Rundgang ein ganzes Stück vor dem geplanten Ziel mit einer Blockade zu einem vorzeitigen Ende bringen. Im April erzielten die Gegenproteste wieder eine Verkürzung der Demonstrationsstrecke. Kurz darauf wurde jedoch ein Wasserwerfer in Stellung gebracht, um die »Lagertrennung« durchzusetzen. Dies setzte sich einen Monat später in Lütten Klein, dem Nachbarstadtteil von Evershagen fort. Die AfD konnte somit auf der gesamten Route planmäßig durchmarschieren. Am Montag voriger Woche leitete die Polizei im Zusammenhang mit dem Aufzug und den Gegendemonstrationen mehrere Ermittlungsverfahren ein – unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. In einem Monat ist in Lütten Klein wieder eine AfD-Versammlung angekündigt. Dies wird sehr wahrscheinlich weder der letzte Termin noch der letzte betroffene Stadtteil in Rostock bleiben.