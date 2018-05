Nachschlag: Normales Geschäftsmodell

Wie bin ich bloß reich geworden? Facebook-Chef Marc Zuckerberg hat offenbar vergessen, dass er mit Daten handelt Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

»Marc Zuckerberg kommt«, sagt der Moderator des ZDF-Heute-Journals, Claus Kleber, bedeutungsvoll. Der Facebook-Chef sollte am Dienstag vor EU-Parlamentariern erklären, »wie Russland und die Trump-Kampagne« Daten des Konzerns »zur Steuerung des Wählerwillens« im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 »erwerben und nutzen konnten«. Bisher hatte Zuckerberg stets betont, davon nichts gewusst zu haben. Er wolle wohl »möglichst wenig Änderungen des Geschäftsmodells, das ihm Phantastilliarden eingebracht hat«, so Kleber mit mathematischer Genauigkeit. Und in der Tat: Facebook bietet die Möglichkeit, gezielt (Wahl-) Werbung nach Alter, Geschlecht und politischer Einstellung zu versenden. Die Überraschung darüber, dass dieses »Microtargeting« auch von vermeintlichen »russischen Trollen« zur Meinungsbeeinflussung genutzt wird, ist wenig glaubwürdig. Zuckerberg müsste den Politikern also bloß mal sein ganz normales Geschäftsmodell erläutern, dann könnte man sich das Theater sparen. (sth)