Staffellauf für den Frieden

Rüstungsgegner haben am Montag den Staffellauf von Oberndorf am Neckar nach Berlin gestartet. In der badischen Stadt, in der die Waffenschmiede Heckler und Koch seinen Konzernsitz hat, sammelten sich die ersten rund 40 Teilnehmer. Der Protest unter dem Motto »Frieden geht!« soll innerhalb von 13 Tagen rund 1.100 Kilometer weit bis nach Berlin getragen werden. Am 2. Juni soll dort mit einer Abschlusskundgebung vor dem Bundestag das Ziel erreicht werden. Zum Lauf haben sich nach Angaben der Veranstalter rund 1.000 Menschen angemeldet. (jW)