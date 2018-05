»Wünsche mir, dass diese Lager nicht gebaut werden«

Vorbild für die geplanten Anker-Einrichtungen: Gelände eines Abschiebezentrums in Bamberg Foto: Nicolas Armer/dpa

Wie sehen Sie es, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die ersten im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD vereinbarten Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückführungszentren, kurz: »Anker«, für Geflüchtete noch in diesem Sommer eröffnen will?

Schon der Name der Zentren besagt, worin das Ziel besteht: in der Rückführung. Ich halte es für hochproblematisch, Entscheidungen nicht entsprechend dem Einzelfall zu treffen, wie es im Asylverfahren gesetzlich geboten ist. Diese Lager sind bewusst so gestaltet, dass Geflüchtete keine Möglichkeit erhalten, sich gesellschaftlich zu integrieren. Man lässt sie unter sich, ohne integrative Maßnahmen, etwa Sprachkurse. Die Koalition hat nicht darüber nachgedacht, wer dort zusammen eingepfercht wird, dass dies zu Spannungen untereinander führen könnte. Ebenso nicht darüber, was die interkulturelle Kompetenz von den zu uns gekommenen Menschen hierzulande positiv bewirken könnte.

Was könnte es für Geflüchtete, die bis zu 24 Monate in solchen Lagern untergebracht werden sollen, bedeuten, wenn dort täglich die Polizei auftaucht, um jemanden abzuschieben?

Das führt dazu, dass diese Menschen in Angst leben, am nächsten Tag selber möglicherweise von der Polizei geholt zu werden. Sie sind im permanenten Stress, von dort aus an den Ort zurückgebracht zu werden, von dem sie hatten fliehen müssen. Wer traumatische Erfahrungen im Herkunftsland oder auf einem gefährlichen Fluchtweg gemacht hat, wird dort lange Zeit ohne psychologische Hilfe gelassen. In solchen Lagern gibt es keinen Rückzugsort. Wer auf Dauer in Räumen leben muss, wo viele Menschen sich aufhalten und es demzufolge lärmig zugeht, kann nicht zur Ruhe kommen. Es ist fahrlässig, mit der Gesundheit der Menschen so umzugehen.

Wie wirkt sich das Propagieren des Schaffens solcher Lager durch den Bundesinnenminister in der Öffentlichkeit aus?

Pilotzentren hat er in Bayern und Hessen angekündigt, wo die nächsten Landtagswahlen stattfinden. Die CDU/CSU setzt auf das Thema Sicherheit. Es geht nicht darum, diese zu schaffen, sondern ein entsprechendes Gefühl vorzugaukeln. Die Unionsparteien laufen der AfD hinterher, verschärfen ihre Wortwahl. So rutschen sie an den rechten Rand, machen entsprechende Positionen salonfähig. Es ist ein hilfloser Versuch, der AfD Wasser abzugraben, statt selber ein anständiges Wahlprogramm auf die Beine zu stellen.

Die CSU fordert gar, im Zusammenhang mit den Zentren die Residenzpflicht wieder einzuführen, die gerade abgeschafft wurde. Weshalb stimmt die SPD all dem zu?

Dabei handelt es sich wohl um eine bittere Pille, die zu schlucken war, um andere Dinge im Koalitionsvertrag durchzusetzen. Es ist ein schlechter Deal. Anlässlich des Sondierungspapiers hatten wir Jusos schon gesagt, dass wir all dies nicht tragbar finden, weil es menschenunwürdig ist.

Kritiker meinen, diese Offensive der Bundesregierung könne in der Bevölkerung gefährliche Trends auslösen: Sie könnte denken, dass eine Unterstützung von Geflüchteten politisch nicht gewollt ist. Wie können die Jusos die SPD zum Umdenken bewegen?

Ich würde mir wünschen, die Koalition erinnerte sich, dass es in Deutschland Zeiten gab, wo schon einmal Menschen in Lager gesperrt wurden. Wir dürfen in dieses Fahrwasser nicht annähernd nochmal hineingeraten. Ich wünsche mir, dass der Streit in der Bundesregierung darüber zur Entscheidung führt, dass diese Lager nicht gebaut werden. Alle in der SPD, die das so sehen, sollten sich dafür stark machen. Wir können es nur zusammen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen erreichen. Allen muss klar sein: Die Bundesregierung selber hat Fluchtursachen herbeigeführt, indem sie zugelassen hat, dass Waffen in andere Länder geliefert und Kriege so unterstützt wurden.

Auch die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen hat Pilotzentren zugestimmt.

Dass die CDU-dominierte Landesregierung dies zusagt, verwundert nicht. Warum die hessischen Grünen mitmachen, verstehe ich nicht; sie kritisieren ständig Verfehlungen in der Flüchtlingspolitik. Wie in der SPD wird es dort an der Basis rumoren. Die Grüne Jugend Hessen (GJH) hat die gleiche Aufgabe wie die Jusos in der SPD: die Partei vor sich herzutreiben, die Debatte zu führen. Ich halte es für wichtig, dass die Jugendorganisationen sich parteiübergreifend zusammentun, um ein Umdenken herbeizuführen.