Nachschlag: Alles fürs Staatswohl

Ermittlungen in trügerischer Idylle: Kommissare Tobler und Berg auf dem Sonnenhof im Schwarzwald. Eine Tochter ist tot, angeblich an Diabetes gestorben. Kurz vor ihrem Ableben hatte das Mädchen mit einem »Kanaken« angebändelt Foto: Benoit Linder/SWR/ARD/dpa

Auch die zweite Produktion mit dem neuen Schwarzwald-Ermittlerteam hat einen ordentlichen linksliberalen Anspruch. Im Mittelpunkt ein Ökofaschist, der die drohende »Umvolkung« mittels Zeugung arischer Nachkommen bekämpft, als Bauer alte Obstsorten erhält, an der Vernetzung der Szene von Stiefelnazi bis Germanenkult-Esoteriker arbeitet und reichlich Informanten beim Staatsschutz hat. Eine seiner Töchter stirbt einen seltsamen Diabetestod. Verbindungen zur Realität – auch ein V-Mann, der in Sachen Rechtsterror des NSU hätte aussagen können, starb an diesem unerkannten Diabetes, der wohl auch künstlich erzeugt werden kann – gibt es en masse. Aktenschreddern beim Geheimdienst und Warnung an einen inoffiziellen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes inklusive. Alles im Dienste des Staatswohls, erfährt die Kommissarin. Um größeres Übel zu verhindern, darf auch schon mal ein Mordfall zu den Akten gelegt werden. Die Gefahr, die von den Klügeren unter den Rechten ausgeht, wird in vielen Szenen auf beklemmende Weise spürbar. (jf)