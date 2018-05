Wer braucht schon das Außen

Hang zu melancholischer Nachdenklichkeit: Alexis Taylor Foto: EPA/MARTA PEREZ

Um die ehemals superhippe Housepop-Band Hot Chip ist es längst ruhig geworden, das letzte Album des Quintetts »Why ­Make Sense« ist gute drei Jahre alt. Wie das so ist: Niemand ist ewig angesagt, schon gar nicht in Großbritannien. Das Leben geht trotzdem weiter. Für einen zusätzlichen musikalischen Privatpfad hat sich Keyboarder und erster Sänger Alexis Taylor bereits vor Jahren entschieden. Rauschenden Beifall im Popmedienzirkuszelt wie einst für Hot Chip gab’s allerdings für keines seiner drei Soloalben – für »Await Barbarians« (2014) sowenig wie für »Piano« (2016) und »Listen With(out) Piano« (2017). Wunderbar anzuhören sind die mit kargem Klavier und einsamen Synthie-Figuren langsam um den jungenhaft hohen Gesang Taylors kreisenden Songs aber allemal.

Wenn Taylor für sein aktuelles Album »Beautiful Thing« nun den britischen Produzenten Tim Goldsworthy engagiert hat, könnte es vielleicht vorbei sein mit der Phase kathartisch-minimalistischer Herzkammersongs. Denkt man sich. Ist aber nicht so. Denn obwohl Goldsworthy als Mitgründer des New Yorker Disco-Punk-Labels DFA einen veritablen Ruf als Mann für ruppige Dance-Sounds genießt, geht es auf »Beautiful Thing« wohl auch um den einen oder anderen elektronisch angetriebenen Groove, eher aber um fast wie improvisiert wirkende, ungewöhnliche Soundtexturen, verhallt-verschliffene Störgeräusche perkussiver Ausrichtung, interessante melodische Schieflagen. Und all das in einer Welt prinzipiell feingliedriger, intimer Schönheit.

Anders gesagt, ist auch die neue eine typische Alexis-Taylor-Soloplatte, wenngleich um einiges eklektizistischer als die drei Vorgänger: Verabreicht in diskreten Portionierungen, hören wir Leftfield-House, Arthur-Russell-Gedächtnis-Disco, seltsamen R&B, anmutigen Minimal-Synthie-Pop mit Hang zu melancholischer Nachdenklichkeit. Und natürlich immer wieder und immer wieder sehr gern Taylors wundervollen (Falsett-)Gesang, der sich sympathisch unprätentiös gerade nicht an ein imaginäres Außen richtet, sondern, obwohl (oder weil) er bisweilen so schrecklich verloren wirkt, vor allem ganz bei sich zu sein scheint.