In froher Erwartung von Tischtennisnachwuchs: Xiaona Shan fehlte beim Saisonfinale Foto: DARIUSZ DELMANOWICZ/EPA

Der TTC Berlin Eastside ist aus der BSG Außenhandel der DDR hervorgegangen, deren Frauen Ende der 60er zweimal den Europapokal gewannen. In dieser ruhmreichen Tradition dominiert der Verein seit 15 Jahren das deutsche Damentischtennis. Seit dem Gewinn des ETTU-Pokals (vergleichbar der Europaliga im Fußball) im Jahr 2002 hat der TTC 16 nationale und internationale Titel erkämpft, im vergangenen Jahr das Triple aus Champions League, nationaler Meisterschaft und Pokal.

In der laufenden Saison wird der Triumphzug keine Fortsetzung finden. Die gravierenden »Personalprobleme«, die man zum größeren Teil gar nicht so nennen möchte, weil sie erfreuliche Ursachen haben, lassen es schlichtweg nicht zu. Eastside hat das Gros der Saison »in anderen Umständen« gespielt. Die Nummer eins des Teams, Xiaona Shan, Nationalspielerin des Deutschen Tischtennisbundes, und ihre Kollegin Kathrin Mühlbach standen, solange es unbedenklich war, schwanger an der Platte. Seit kurzem ist Mühlbach nun Mutter von Emilia (»Bis jetzt haben wir alles im Griff und schweben immer noch auf Wolke neun«), die eingebürgerte Chinesin Shan wird in wenigen Wochen Tischtennisnachwuchs zur Welt bringen.

Hinzu kam der nicht absehbare Ausfall von Petrissa Solja, auf dem Papier die Topspielerin und schon mal kurz vor dem Sprung unter die Top 10 der Welt. Völlig überraschend meldete sie sich im Herbst wegen »Überspieltheit« ab und hat seitdem keine Partie mehr für ihrer Berliner Verein bestritten – weder in Champions League noch Pokal noch Bundesliga. Dass die ausgebrannte Solja jedwede Kommunikation mit Eastside einstellte, stößt vor allem bei ihren Teamkolleginnen auf Unverständnis.

In Champions League und Pokal, wo mit kleineren Besetzungen (nur Einzel) gespielt wird, waren die Ausfälle noch einigermaßen kompensierbar. In einer Ligapartie hingegen werden zwei Doppel und vier Einzel (im »oberen« und »unteren Paarkreuz«) ausgetragen. Man braucht mindestens vier hochklassige Spielerinnen, die im Extremfall dreimal antreten müssen: in zwei Einzeln und einem Doppel. Aktuell hat Eastside überhaupt nur noch vier Spielerinnen in seinen Reihen: die extrem zuverlässige und leistungsstarke Ungarin Georgina Pota (33, seit 2008 in Berlin) und die nach der Saison in die Heimat zurückkehrende Japanerin Shiho Matsudaira (23) sind absolut unverzichtbar. Komplettiert wird das Personaldeckchen vom Mutter-Tochter-Paar aus Spielertrainerin Irina Palina (48, seit 1997 im Verein) und Talent Lilia (17), die eins der beiden Doppel und die Unteres-Paarkreuz-Einzel bestreiten.

Dass Eastside unter diesen Umständen gleichwohl Pokalsieger wurde, ins CL-Halbfinale und als Liga-Hauptrunden-Zweiter direkt ins Halbfinale zog, grenzt an ein mittleres Wunder, für das man einen Extrapreis ausloben müsste. Am Freitag verloren die Hauptstadtfrauen das Halbfinalhinspiel zu Hause gegen den bayerischen DJK Kolbermoor mit 3:6, am Sonntag hätte ein Auswärtssieg im Alpenvorland hergemusst, um ein drittes Match zu erzwingen. Aber auch das Rückspiel ging mit 3:6 verloren. Damit beendete der TTC die Meisterschaft auf Rang drei – in Anbetracht der »Umstände« vielleicht ein größerer Erfolg als mancher Titel zuvor. Ein gute Gelegenheit, den Spruch »Es zählen nicht nur Siege« ernst zu nehmen, und sich vor den Damen von der Eastside zu verneigen.