Nachschlag: Christliche Märtyrer

Pfarrer Rainer Stuhlmann aus Köln spricht über »70 Jahre Staat Israel. Ein Datum im christlichen Kalender«. Er führt u. a. die Judenverfolgung durch Christen seit der Antike sowie die jüdischen Wurzeln des Christentums an. Der Gründungstag Israels sei aber auch ein Datum im christlichen Märtyrerkalender. Er denke an die Erschießung von zwölf Jugendlichen im christlich-palästinensischen Dorf Eilaboun 1948 oder an christliche Ortschaften wie Iqrit oder Baram. Die damals vertriebenen Einwohner und ihre Nachfahren dürften bis heute »nur als Leichen« zurückkehren – zur Beerdigung. Stuhlmann schrieb das auch in einer »Gottesdienst-Arbeitshilfe« der Evangelischen Kirche im Rheinland und wurde daraufhin angegriffen. Der Landesverband Jüdischer Gemeinden Nordrhein sagte eine gemeinsame Israel-Reise mit Vertretern der Kirche ab. Die Rede war von »Verunglimpfung Israels«, der Text hinterlasse den »faden Beigeschmack antizionistischer Stereotype«. Es kann der frömmste Pfarrer nicht … (asc)