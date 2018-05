Auf den Straßen am »Tag der Pflege«

Demonstration am Samstag, dem bundesweiten Aktionstag, in Berlin Foto: Gregor Fischer/dpa

Zum internationalen »Tag der Pflege« sind am Samstag in mehreren deutschen Städten Krankenhausbeschäftigte und Pflegepersonal gemeinsam auf die Straße gegangen – unter anderem in Hamburg, Kiel, Berlin, Dresden und Nürnberg. Mit Flashmobs und Demonstrationen machten sie auf die prekären Bedingungen in Pflegeberufen aufmerksam und verlangten mehr Personal auf den Stationen, in Alten- und Langzeitpflege sowie im Rettungsdienst.

In Dresden hatte das »Bündnis für Pflege«, das von der Gewerkschaft Verdi, der Partei Die Linke und der Sozialistischen Alternative (SAV) unterstützt wird, dazu aufgerufen. Bei einem »Walk of Care« genannten Demonstrationszug vom Standort Friedrichstadt des Städtischen Klinikums bis in die Innenstadt.

In seiner Eröffnungsrede stellte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Frank Fischer klar, dass der Stellenabbau in der Pflege ein Ende haben und Arbeitsverträge entfristet werden müssten. »Die Situation in der Pflege geht alle an, denn wir alle können irgendwann Patienten sein.« Fischer rief dazu auf, am 20. Juni nach Düsseldorf zu fahren und gegen die Konferenz der Gesundheitsminister zu protestieren.

Jens Matthis, Stadtverbandsvorsitzender der Partei Die Linke, schrieb der CDU in der sächsischen Landeshauptstadt ins Stammbuch, dass ein Krankenhaus nicht dazu da sei, Geld einzunehmen. »Ein Krankenhaus soll Menschen gesund machen.« Die Christdemokraten hatten in der letzten Woche immer wieder auf provokante Weise die Verluste des Städtischen Klinikums im Stadtrat thematisiert. Erst vor sechs Jahren war es einem Bündnis in einer großangelegten Kampagne gelungen, die drohende Umwandlung des städtischen Krankenhauseigenbetriebs in eine »gemeinnützige GmbH« (gGmbH) zu verhindern. Wäre der von CDU, FDP und Grünen ins Auge gefasste Plan gelungen, hätte dies für die Beschäftigten Gehaltseinbußen und das Risiko von Teilprivatisierungen oder Privatisierungen bedeutet.

Dorit Hollasky, Vorsitzende der Verdi-Betriebsgruppe im Städtischen Klinikum, stellte in ihrer Rede in Frage, dass Bundesminister Spahn seine Versprechungen, die Situation in der Pflege zu verbessern, ernst meine. »Wäre es so, dann hätte er gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine Liste von Forderungen aus dem Pflegebereich der Großen Koalition vorgelegt.« Stattdessen fordere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ständig mehr Geld.

Die Erhöhung der Rüstungsausgaben spielte auf der Demonstration immer wieder eine Rolle. Auch der Redebeitrag der SAV nahm darauf Bezug: »Von den 114 Eurofightern, die Deutschland bislang beschafft hat, hätte man 3.400 Pflegekräfte einstellen und bezahlen können.« Und weiter: »Deutschland hat genug Geld, um eine gute Pflege zu finanzieren, nur ist dieses Geld viel zu ungleich verteilt. Die reichsten 45 Haushalte besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung«

Auch in Sprechchören wurde das Thema Rüstung aufgegriffen: »Geld fürs Pflegepersonal – statt fürs Waffenarsenal!« war eine der am häufigsten gerufenen Parolen. Auf die Frage, wie es jetzt weitergehen werde, erklärte Hollasky gegenüber junge Welt: »Jetzt muss es endlich darauf ankommen, die vielen Proteste im Bundesgebiet zu einer großen Kampagne zu vereinen. Wir können Druck machen, und wir können diesen Kampf gewinnen.« (jW)