Abschiebeverhinderer des Tages: Thüringer Klinikärzte

Ärzte können auch ohne Medikamente Leben retten. Nämlich immer dann, wenn sie Kraft ihrer beruflichen Autorität der Staatsmacht Einhalt gebieten. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Zum Glück gibt es die Anti-Abschiebe-Industrie. Eine ihrer zahlreichen Zellen konnte in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch den Zugriff der staatlichen Häscher vereiteln. In Begleitung einer ärztlichen Kollaborateurin betraten Polizeikräfte nachts die Ilm-Kreis-Kliniken im thüringischen Arnstadt, um eine hochschwangere Nigerianerin abzuholen. Die Frau sollte nach Italien verfrachtet werden. Doch die behandelnden Mediziner mobilisierten ihre Zivilcourage und stellten sich der Staatsmacht in den Weg. Sie konnten die Abschiebung aufgrund der Risikoschwangerschaft nicht verantworten und haben die Frau deshalb in der Klinik behalten, wie die Deutsche Presseagentur am Freitag berichtete. Zum Glück für die Mutter und ihr ungeborenes Kind ließen sich die Uniformträger von den Helden in Weiß von ihrem Vorhaben abbringen.

Nicht nur in Bayern wird das Abschieben streng praktiziert. Auch im vom »linken« Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) regierten Thüringen wird viel »zurückgeführt«. Einem Bericht der Thüringer Allgemeinen vom 12. April lag die Zahl dieser Prozeduren im ersten Quartal dieses Jahres bei 164. Das sind doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum 2017. Man wünscht angesichts dessen noch mehr Schutzsuchenden in den Sammeleinrichtungen der BRD Schutzpatrone, wie sie die ungenannt gebliebene Frau in Arnstadt hatte. Ihr Glück war es, dass ihr offensichtlich riskanter gesundheitlicher Zustand selbst den Polizisten vor Ort Grund genug war, die Situation nicht weiter zu eskalieren.

Bezeichnend für die Arbeit der Behörden ist es aber allemal, wenn anscheinend die bloße Aktenlage entscheidend ist für einen massiven Eingriff in das Leben einzelner Menschen, ob deren tatsächliche Verfassung das zulässt oder nicht.