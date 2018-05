Verständnis nur für Sorgen von rechts

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU, Spitzname: Herman Monster) während einer Großübung von Polizei und Rettungskräften im April in München. Foto: Sven Hoppe/dpa

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat mit dem Vorwurf der »Lügenpropaganda« bei vielen Kritikern seines neuen »Polizeiaufgabengesetzes« Empörung ausgelöst. SPD, Grüne und FDP warfen Herrmann und der CSU am Freitag einen Verlust des Gespürs für die Sorgen der Bürger vor. In München hatten am Donnerstag laut Polizei 30.000 Menschen gegen das geplante Polizeiaufgabengesetz demonstriert, die Veranstalter korrigierten die Angaben am Nachmittag nach oben und sprachen von 40.000 Teilnehmern. Herrmann sagte angesichts dieser Zahlen im Bayerischen Rundfunk: »Ich bin vor allen Dingen überrascht davon, dass die zum Teil auch Lügenpropaganda der letzten Wochen wohl auch manch unbedarfte Menschen in die Irre geführt hat.« Dass es noch zu Änderungen an dem Gesetz kommen könne, erwartet der Landesinnenminister trotz des öffentlichen Drucks nicht. Er gehe davon aus, dass, wie geplant, am Dienstag die letzte Lesung stattfinden werde und der Landtag dann auch mit Mehrheit zustimme, sagte Herrmann. Als Aufgabe der Landesregierung sehe er nun, den Menschen das Gesetz besser zu »erklären«.

SPD-Landeschefin Natascha Kohnen warf Herrmann Abgehobenheit vor: »Wer über 40.000 Demonstranten, die für ihre Freiheitsrechte auf die Straße gehen, als ›unbedarft‹ und von ›Lügenpropaganda‹ in die Irre geführt bezeichnet, der ist in seiner Rolle als Innenminister fehl am Platz.« Die Fraktionschefin der Landtags-Grünen, Katharina Schulze, warf Herrmann vor, sich für »besorgte Bürger von rechts« zunehmend verständnisvoll zu zeigen, für die Sorgen der breiten Mitte aber kein Ohr zu haben. Statt dessen solle die Regierungspartei die Bedenken der Bürger ernst nehmen. »Wir wollen in Bayern keine gespaltene Gesellschaft. Der FDP-Spitzenkandidat zur Landtagswahl im Oktober, Martin Hagen, erklärte, wenn Zehntausende Demonstranten die CSU nicht zur Vernunft bringen könnten, würden es die Wähler tun. Herrmann bestritt im Bayerischen Rundfunk, dass mit dem Gesetz auch unbescholtene Bürger ins Visier der Polizei geraten könnten. Davon könne keine Rede sein. »Da wird alles in einen Topf geworfen.« (AFP/jW)