Gegenschlag mit Tücken

Unabhängig vom Westen? Wladimir Putin fährt zur Präsidentenvereidigung in Staatskarosse aus russischer Produktion (Moskau, 7. Mai) Foto: Sergei Guneev/Sputnik/Pool via REUTERS

Papier ist geduldig. Die russische Staatsduma brauchte nach der jüngsten US-Sanktionsrunde nur eine Woche, um einen Allparteienentwurf für Gegensanktionen vorzulegen. Er sieht vor, den Import US-amerikanischer Medikamente und Agrarprodukte zu untersagen. Unternehmen aus den Vereinigten Staaten sollen von der Beteiligung an Privatisierungen in Russland ausgeschlossen werden, und die Nutzung US-amerikanischer Software auf russischen Computern soll »verboten oder eingeschränkt« werden. Ein ganz radikaler Vorschlag der ersten Tage, Russland solle sich vom internationalen Copyrightsystem lossagen und amerikanischen Softwarekonzernen mit Schwarzkopien das Geschäft verderben, wurde später nicht wiederholt.

Zum eigenen Schaden

Seitdem wird das Dokument intern heftig diskutiert, und es ist klar, dass es so wie ursprünglich formuliert wohl kein Gesetz werden wird. Nicht zuletzt weil Ministerpräsident Dmitri Medwedew bremst und das russische Kapital sich sträubt. Wiktor Kladow, Beauftragter für internationale Zusammenarbeit des Hightechkonzerns Rostech, brachte das Argument Ende April auf der Eurasia-Flugshow im türkischen Antalya auf den Punkt: Man solle nicht »Woronesch bombardieren« – also eine grenznahe Stadt im eigenen Land unter »Friendly fire« nehmen.

Das russische Problem mit den US-Sanktionen ist ein Teil der allgemeinen Schwierigkeiten, Washington handelspolitisch Paroli zu bieten. Auch die EU – ökonomisch zweifellos ein anderes Kaliber als Russland – hat dieses Problem im Zuge ihrer Diskussionen um eine Antwort auf die geplanten US-Strafzölle kennengelernt: Mit Zöllen auf Bourbon-Whiskey und Harley-Davidson-Motorrädern wird man die USA nicht in die Knie zwingen können. Solche Produkte der Realwirtschaft machen nur einen kleinen Teil der US-Exporte aus. Diese haben für die Volkswirtschaft der USA generell eine weit geringere Bedeutung als für die EU oder Russland. Der Handel mit Russland macht nur 0,4 Prozent des US-amerikanischen Außenhandels aus. Mehr als Nadelstiche kämen also nicht heraus.

Auch auf russischer Seite wäre selbst ein völliger Stopp des Handels mit den USA zwar verkraftbar: Nur vier Prozent des russischen Imports entfallen auf die USA. Das ist zwar zehnmal mehr als umgekehrt, aber keine Größenordnung, die ein Land in die Krise zwingen würde. Allerdings wird es schwierig, sobald es über Importsperren für Whiskey und Harleys hinausgeht. Denn Russland könnte zwar die Titanausfuhr an die USA sperren und keine amerikanischen Flugzeuge mehr importieren. Aber die in Chicago ansässige Firma Boeing hält 40 Prozent am russischen Zivilflugzeugmarkt. Wenn fast die Hälfte der eingesetzten Flugzeuge irgendwann nicht mehr gewartet würde, wäre das schnell auch für den einfachen Bürger bemerkbar. Angesichts der großen Entfernungen ist das Fliegen in Russland eben auch eine Form der Fortbewegung, auf die man schlecht verzichten kann.

US-Abhängigkeit

Ähnlich ist es mit dem Verzicht auf Software von den US-Multis Microsoft oder Oracle, Cisco oder Apple: Das ist nicht so schnell zu realisieren, wenn es überhaupt geht. Schon seit Jahren appelliert die russische Führung – bisher ohne großen Erfolg – an die eigenen nachgeordneten Behörden, auf US-Software zu verzichten. Die einzige halbwegs gut funktionierende Abnabelung ist auf dem Gebiet der sozialen Netzwerke geschehen, wo die russische Entwicklung »VKontakte« Facebook (FB) einige Marktanteile abgenommen hat, auch wenn der Dienst weit davon entfernt ist, FB verdrängt zu haben. Trotzdem ist vom Kreml bis zum Fernsehsender RT nach wie vor auch das offizielle Russland auf den US-Servern präsent.

Außerdem ist im EDV-Bereich die Gefahr besonders groß, sich letztlich selbst zu schaden: Die US-Konzerne könnten entweder im Gegenzug die Wartung ihrer in Russland laufenden Systeme einstellen – das ist etwa bei Netzwerksoftware von Oracle bereits der Fall – oder, besonders gefährlich, die Wartung pro forma weiterführen, aber auf russische IT-Adressen alle möglichen Würmer, Trojaner und Viren aufspielen. Damit wäre potentiell das elektronische Rückgrat des Landes angreifbar gemacht. US-Konzernen eine Beteiligung an russischen Privatisierungen zu untersagen, wie es unter dem Sanktionsregime ohnehin geschehen ist, wäre erst recht nicht mehr als ein Aufstampfen mit dem Fuß.

So kommt das Moskauer Büro der Carnegie-Stiftung immer wieder zu der Chance, die russische Regierung zu verspotten: Vielleicht, so riet einer ihrer Autoren dieser Tage, solle Russland ganz im Gegenteil US-Investoren Minderheitspakete an russischen Gesellschaften gezielt andienen? Dann komme Geld in die Staatskasse, und man könne sich das viele Geld für RT und »Wahlhacking« sparen. Denn wenn US-Firmen an russischen beteiligt seien, wirkten die Sanktionen gegen deren eigenes Geschäftsinteresse. Und niemand könne in Washington Politik gegen die eigene Bourgeoisie machen, das sei ja bekannt.

Einstweilen betreibt Russland Importsubstitution auf die traditionelle Art. Präsident Wladimir Putin ließ sich am Montag zur Vereidigung in einer Staatskarosse »vaterländischer Produktion« fahren, nicht mehr im Daimler.