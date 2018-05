Protest vor Ärztetag

Vor der Eröffnung des 121. Deutschen Ärztetages in Erfurt haben am Dienstag Mitglieder des »Frauen*kampftag«-Bündnisses gegen den Strafrechtsparagraphen 219 a protestiert, der »Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft« verbietet. Dies hatte zum bundesweit bekanntgewordenen Fall der Ärztin Kristina Hänel geführt: Sie war zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie online darüber informiert hatte, dass in ihrer Praxis Schwangerschaftsabbrüche möglich seien. Aktivistinnen fordern seither die Streichung des Paragraphen. (dpa/jW)