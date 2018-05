Nachschlag: Dröge Bilanz

Seit gut einem Jahr tourt Steinmeier als Bundespräsident durchs Land Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will kein Geburtshelfer sein. Das erklärte er in der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin«. Fragestellerin Tina Hassel hatte ihm diese Rolle in den Mund gelegt, als sie bilanzierend über das erste Amtsjahr Steinmeiers und über die schwierige Regierungsbildung im Bund sprach. In gewohnt dröger Tonlage palavert der Bundespräsident, er habe nur auf die Verfassung hingewiesen. Eine bestimmte Koalition habe er nicht zustande bringen wollen. Denn ein Bundespräsident muss tun, was ein Bundespräsident tun muss: Orientierung geben. Mit leichtem Dauergrinsen spricht er über dieses und jenes. Sein Gegenüber Hassel serviert einen bunten Blumenstrauß an Fragen. Der Architekt der Agenda 2010 bekommt so die Gelegenheit, vor einer Polarisierung in der Gesellschaft zu warnen. Ob er dem etwas entgegensetzen kann? »Ich weiß nicht, ob es des Bundespräsidenten bedarf, aber ich glaube, er kann hilfreich sein«, antwortet Steinmeier. Er könnte wohl, wenn er nur könnte. (jg)