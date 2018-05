Erster Mai im Tränengas

Vorheriges

In Frankreich standen schon vor dem 1. Mai die Zeichen auf Protest. Bereits 2016 demonstrierten Hunderttausende gegen die Schleifung der Arbeitsmarktgesetze durch den damaligen Präsidenten François Hollande; Plätze wurden besetzt und Straßen blockiert. Verschärft wurde der neoliberale Kurs mit dem Regierungswechsel 2017 und der Machtübernahme von Emmanuel Macron. Anfang des Jahres folgte ein neuer Angriff auf die Arbeiterklasse: Im Februar verkündete der ehemalige Investmentbanker, die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF nach deutschem Vorbild umbauen zu wollen, um sie »wettbewerbsfähig« zu machen. Dafür soll der beamtenähnliche Beschäftigungsstatus der Bahner geändert und auf Neueinstellungen verzichtet werden.

Pünktlich zum 50jährigen Jubiläum der Studentenproteste und Universitätsbesetzungen im Jahre 1968 nahm sich Macron auch den Bildungsbereich vor. Sein Wahlkampfversprechen, das Hochschulsystem zu »transformieren«, will er nun in die Tat umsetzen. Ab kommendem Wintersemester wird nicht mehr das Bac, das französische Abitur, das entscheidende Kriterium für den Zugang zu Universität sein. Diese sollen nun auf Grundlage der Noten der letzten beiden Schuljahre, Lehrerempfehlungen und Motivationsschreiben selbst auswählen, wen sie aufnehmen. Dagegen formierte sich Widerstand. Studenten und Schüler gingen auf die Straße und besetzten ihre Gymnasien und Universitäten. Sie befürchten, durch die »Reform« werden der Zugang zu Hochschulen nur noch für einen erlauchten Kreis möglich, weil Bewerber aufgrund ihrer sozialen und ethischen Herkunft diskriminiert werden könnten.

Neben all diesen Konflikten spitzte sich auch der Kampf um ein besetztes Gelände im westfranzösischen Notre-Dame-de-Landes zu. Dort halten sogenannte Zadisten, antikapitalistische Ökoaktivisten, seit Jahren zahlreiche Straßen und Zufahrtswege besetzt. Auf dem Areal sollte ein neuer Flughafen entstehen, doch wurde das Projekt zu Jahresbeginn offiziell eingestellt – ein Erfolg der Zadisten. Trotzdem soll das Areal – bekannt als »Zone à Défendre« (Verteidigungsgebiete, ZAD) – geräumt werden. Dort war in den vergangenen Jahren ein Freiraum für eine alternative, antikapitalistische Lebensweise entstanden. Im April rückten 2.500 Polizisten auf das ZAD ein, es kam zu schweren Auseinandersetzungen zwischen den Einsatzkräften und den Besetzern. Nach mehreren Tagen war nur ein Teil des Gebietes geräumt, der Einsatz musste vorerst gestoppt werden.

In dieser angespannten Situation riefen die Gewerkschaften zur 1.-Mai-Demonstration unter dem Motto »Internationale Solidarität – Soziale Gerechtigkeit – Frieden« auf. Am Dienstag versammelten sich 50.000 Menschen auf dem Place de la Bastille. Die Kundgebung begann zunächst friedlich. Die Manifestation stand im Zeichen des Schulterschlusses der verschiedenen Bewegungen, die sich in den vergangenen Monaten gebildet und radikalisiert hatten. Zu sehen waren zudem die Fahnen zahlreicher Organisationen der türkischen Linken und der kurdischen Bewegung.

Als sich der Zug am frühen Nachmittag, angeführt von circa 1.500 Militanten, mit antikapitalistischen Parolen in Bewegung setzte, war die Stimmung bereits spürbar aufgeheizt. Auf den ersten hundert Metern wurden zahlreiche Feuerwerkskörper und Rauchgranaten gezündet. Als der Zug an einer McDonalds-Filiale vorbeiführte, entlud sich der Zorn der Demonstranten, später folgten ein Autohaus; Schaufensterscheiben gingen zu Bruch.

Die 1.500 eingesetzten Polizisten hielten sich lange auffällig zurück. Sie griffen erst ein, als zwei Kleinwagen direkt an einem Wohnhaus brannten. Die Einsatzkräfte vertrieben die Demonstranten mit Tränengas, Blend- und Lärmschockgranaten, Wasserwerfern und Gummiknüppeln. Auch gegen die zahlreichen Journalisten ging die Polizei vor. Pressevertreter wurden gezielt mit Wasserwerfern und Tränengas beschossen, mit Gummiknüppeln und Schutzschilden wurde auf Fotografen und ihre Ausrüstung eingeschlagen.

Die Demonstranten errichteten zum Schutz Barrikaden und griffen die Einsatzkräfte mit Steinen, Flaschen, Brandsätzen und Feuerwerkskörpern an. Aus der Auseinandersetzung entwickelte sich eine mehrstündige Straßenschlacht im Pariser Zentrum.

Erst in den frühen Abendstunden beruhigte sich die Lage wieder, die Polizei vermeldete über 200 Festnahmen; in den französischen Medien wurden Forderungen laut, Innenminister Gérard Collomb solle zurücktreten. Ein Teil der Teilnehmer gingen über Umwege doch noch zum Place d’Italie, dem offiziellen Endpunkt der Demonstration. Der Protest versank jedoch in Scherben und Tränengas.