Blutgrätsche

Foto: Ina Fassbender/dpa

Gegen Leverkusen vor zwei Wochen ließ der BVB einen von der Wiederauferstehung der Mannschaft träumen. Eine Woche später gegen Bremen hatten die Dortmunder zwar jede Menge Chancen, ließen sie aber ungenutzt, außerdem zeigten sie phasenweise wieder das Ballgeschiebe, mit dem man Fans hervorragend quälen kann. Wenn sich dieses unattraktive Spiel wenigstens im Endergebnis niederschlagen würde … doch das tut es nicht. Das einzige Ergebnis ist ein Plus in der Ballbesitzstatistik. Vermutlich verhält es sich über die gesamte Saison gesehen so, dass die Dortmunder immer dann verloren haben, wenn sie besonders viel Ballbesitz hatten.

Im letzten Heimspiel gegen Mainz 05 , die im Westfalenstadion noch nie gewinnen konnten, verfielen die Dortmunder in ihre alte Lethargie. Nachdem Mainz schon nach einer Viertelstunde durch Tore von Baku und Muto 2:0 führte, hatte man offenbar gemerkt, dass der Gegner in so gut wie allen Belangen überlegen war, weshalb man zumindest in der Ballbesitzstatistik einen guten Wert erzielen wollte – was dann auch gelang (67 Prozent). Die Passquote war ebenfalls beeindruckend hoch, weil sich die Dortmunder Viererkette die Bälle gegenseitig zuschob, zum einen aus Angst vor einem Fehlpass, zum anderen, um dem Gegner keine Gelegenheit für sein entschlossenes Spiel nach vorne zu geben.

Es ist ein großes Geheimnis, warum genau dieselbe Elf, die gegen Leverkusen ein so grandioses Spiel machte, gegen Mainz so hilflos aussah. Dabei ging es durchaus noch um einen Champions-League-Platz. Der wäre akut gefährdet gewesen, hätte Hoffenheim nicht in Stuttgart verloren und Leverkusen in Bremen mehr als ein torloses Remis zuwege gebracht. Jetzt gibt es am letzten Spieltag eine Art kleines Endspiel, denn wenn Hoffenheim zu Hause gegen den BVB und Leverkusen in Hannover gewinnen sollte, dann hängt alles von der Tordifferenz ab, ob der BVB nicht vielleicht doch noch in die Euroleague abrutscht. Mit drei Toren Vorsprung vor Hoffenheim und sechs vor Leverkusen scheint der zwar ziemlich groß, aber mit Blick auf das 4:4 gegen Schalke nach einem 4:0-Vorsprung zur Halbzeit kann man bei den Dortmundern nicht davon ausgehen, dass es sich um ein tolles Polster handelt.

In ihrem letzten Heimspiel brachten die Dortmunder nicht nur die eigenen Fans gegen sich auf, die sich für die Vorstellung mit einem Pfeifkonzert bedankten; sie vermasselten auch Roman Weidenfeller die Show, der nach 16 Jahren Vereinszugehörigkeit seinen Abschied feiern wollte. Geplant war ein letzter Einsatz, aber Stöger fand offenbar andere Einwechslungen wichtiger, wie die von Schürrle, um ihm eine weitere Gelegenheit zur Blamage zu geben, die Schürrle natürlich nutzte. Insofern war es sogar ganz gut, dass Weidenfeller ein letztes Spiel mit dieser Mannschaft erspart wurde.

Hamburg und Wolfsburg verloren wieder verlässlich und machen am letzten Spieltag den direkten Absteiger unter sich aus. Dass das völlig desolate Wolfsburg gegen die bereits abgestiegenen und nunmehr frei aufspielenden Kölner verlieren wird, ist wahrscheinlicher als eine Niederlage der Hamburger zu Hause gegen die Gladbacher, auch wenn die mal wieder drei Punkte gegen Freiburg geholt haben, denn ihre Saison ist mehr als durchwachsen. Aber egal wer verliert, es wird auf jeden Fall den Richtigen treffen.