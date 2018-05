Marx als Museumsstück

Offizielles Programm zum Marx-Gedenken: Klassenversöhnung statt Klassenkampf (Einladungskarte für Ausstellung in Trierer Kirche) Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Als die Hülle fiel, war Erleichterung zu spüren. Lange hatten die dicht gedrängt Versammelten auf dem Simeonstiftplatz in der Mittagssonne weitgehend inhaltsfreie Ansprachen über sich ergehen lassen müssen, bis die Skulptur endlich sichtbar war. Am vergangenen Sonnabend, dem 200. Geburtstag des in der Moselstadt geborenen revolutionären Denkers, ist die Karl-Marx-Statue, ein Geschenk der Volksrepublik China, im Rahmen eines Festakts in Trier enthüllt worden.

2,3 Tonnen schwer und 5,50 Meter hoch hat diese Bronzestatue des chinesischen Künstlers Wu Weishan Freund wie Feind angezogen. In direkter Nachbarschaft wehten die roten Fahnen von mehr als 500 Kommunistinnen und Kommunisten aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Großbritannien sowie Anhängern der Partei Die Linke, die zuvor auf einer »antikapitalistischen Demonstration« durch die Innenstadt gezogen waren. Dahinter, rund 50 Meter entfernt, protestierten etwa 20 Mitglieder von AfD und deren Jugendabteilung unter dem Motto »Marx vom Sockel holen! 100 Millionen Tote klagen an« gegen den Trierer Philosophen, die Politprominenz sowie die geladenen chinesischen Staatsgäste. Noch kleiner war das Häuflein der NPD, das sich aus den gleichen Motiven eingefunden hatte. Auf dem Hauptmarkt wiederum hielten Jünger der Politsekte Falun Gong Yogaübungen ab, währenddessen behauptete ein Redner, die weltweite »kommunistische Gewaltherrschaft« sei schlimmer gewesen als die Nazidiktatur.

Geradezu reflexartig betonte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) als Eröffnungsredner des Festakts, dass der Erinnerung an Karl Marx die Aufarbeitung der Verbrechen in der DDR zur Seite gestellt werden müsse, und Malu Dreyer (ebenfalls SPD), die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sekundierte, die Greueltaten des 20. Jahrhunderts könnten Marx nicht angelastet werden. Substantieller waren die Reden der Gäste aus der Volksrepublik. Guo Weimin, Vizeminister des Informa­tionsbüros des chinesischen Staatsrats, teilte seinen meist deutschen Zuhörern mit, dass der Marxismus den Chinesen auf ihrem Weg zum Sozialismus ein Kompass sei. Sein Land strebe eine Außenpolitik der friedlichen Entwicklung und des Ausgleichs der Nationen an. Shi Mingde, Chinas Botschafter in der Bundesrepublik, verwies auf die erfolgreiche ökonomische Entwicklung der Volksrepublik. Der erreichte Wohlstand »ist auch Karl Marx zu verdanken«, sagte Shi.

Kubas oberster Diplomat in Deutschland, Ramón Ignacio Ripoll Díaz, sprach derweil auf einer separaten Festveranstaltung von DKP und SDAJ von Marx’ Bedeutung für die sozialistische Inselrepublik. Die Kommunisten ehrten mit ihrer Konferenz den Philosophen, indem sie die Konsequenzen aus seinen Gedanken ernst nahmen und daran erinnerten, dass es keinen Marx ohne Klassenkampf geben könne und keinen Klassenkampf ohne Marx geben sollte.

Von den Klassen und deren Kampf wollte von den zumeist sozialdemokratischen Repräsentanten der offiziellen Feierei selbstverständlich keiner etwas wissen. Bereits am Freitag war bei der Eröffnung der insgesamt vier Ausstellungen zum Leben und Werk des Denkers maximale Einfriedung angesagt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Ehrenbürger der Stadt Trier, formulierte die eigentliche Pointe des ganzen Reigens. Vor die Frage gestellt, wer ihm besser gefalle, Marx oder der ebenfalls in der Bistumsstadt geborene Oswald von Nell-Breuning (1890-1991), sagte Juncker, letzterer sei mit seiner katholischen Soziallehre die bessere Wahl. Also Klassenversöhnung statt Klassenkampf, Musealisierung statt lebendigem Gedenken, das waren die Leitmotive dieses Wochenendes im offiziellen Trier.