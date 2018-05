In der Auflösungserklärung der baskischen ETA vom 3. Mai heißt es u. a.:

Die baskische revolutionäre sozialistische nationale Befreiungsorganisation ETA möchte das baskische Volk über das Ende ihres Wirkens informieren, nachdem ihre Mitglieder den Vorschlag bestätigt haben, den historischen Zyklus und das Agieren der Organisation für abgeschlossen zu erklären. (…) ETA wurde geboren, als Euskal Herria im Sterben lag, erwürgt durch die Schlingen des Franquismus und assimiliert durch den Jakobinerstaat. Heute, 60 Jahre danach, gibt es dank der in verschiedenen Bereichen geleisteten Arbeit und dank des Kampfes mehrerer Generationen ein lebendiges Volk, dass der Herr seiner Zukunft sein will.

ETA möchte einen Konfliktzyklus abschließen, der Euskal Herria in eine Konfrontation mit den Staaten gebracht hat, die durch den Einsatz politischer Gewalt charakterisiert war. Trotzdem haben die Staaten sich darauf versteift, diesen Zyklus zu verewigen, da sie sich ihrer Schwäche in der ausschließlich politischen Auseinandersetzung bewusst sind und eine Situation fürchten, die eine umfassende Lösung des Konflikts verursachen würde. Im Gegensatz dazu hat ETA keine Angst vor einem solchen demokratischen Szenario und deshalb diese historische Entscheidung getroffen, damit der Prozess für die Freiheit und den Frieden auf einem anderen Weg weitergeht. Dies ist die logische Schlussfolgerung aus der 2011 getroffenen Entscheidung, den bewaffneten Kampf endgültig aufzugeben.

Künftig wird die wichtigste Herausforderung sein, als Volk einen Prozess aufzubauen, der als Bestandteile die Sammlung der Kräfte, die Aktivierung des Volkes und die Abkommen zwischen verschiedenen Seiten hat, um die Konsequenzen des Konflikts als auch seine politischen und historischen Ursachen zu bewältigen. Entscheidend wird sein, das Recht auf Entscheidung zu materialisieren, um die nationale Anerkennung zu erreichen. Die linke Unabhängigkeitsbewegung wird dafür arbeiten, dass dies zur Konstituierung des Baskischen Staates führt. Diese letzte Entscheidung treffen wir, um eine neue historische Phase zu begünstigen. ETA ist aus diesem Volk entstanden und löst sich jetzt in ihm auf.

Quelle: Naiz, Übersetzung: Redglobe

Pascal Meiser (Die Linke), Berliner Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost, erklärte anlässlich von Berichten, nach denen mit Maßnahmen zum Abschluss des 16. Bauabschnitts der Autobahn 100 bereits begonnen wurde:

Verkehrssenatorin Günther muss dafür sorgen, dass keine Fakten zum Weiterbau der A 100 durch Friedrichshain und Lichtenberg geschaffen werden. Der Planfeststellungsbeschluss aus dem Hause der Verkehrssenatorin vom 20. März, der einen erhöhten Abschluss der A 100 am Treptower Park vorsieht, um später den 17. Bauabschnitt weiterbauen zu können, steht im eklatanten Widerspruch zum Koalitionsvertrag für Berlin. Im Koalitionsvertrag steht eindeutig, dass der 16. Bauabschnitt einen Abschluss am Treptower Park erhält, der so zu bauen ist, dass er nicht auf eine Vorabentscheidung für den Weiterbau der A 100 hinausläuft. Ich erwarte, dass diese Vereinbarung auch von Frau Günther und ihrer Senatsverwaltung eingehalten wird.