Überfall auf Lula-Anhänger in Curitiba

Foto: Fernanda Otero

In den frühen Morgenstunden (Ortszeit) des heutigen Samstags ereignete sich ein bewaffneter Angriff auf das Zeltlager »Marisa Letícia« in der Hauptstadt des südbrasilianischen Bundesstaates Paraná, das von Aktivisten der Mahnwache »Lula Livre« bewohnt wird. Zwei der Anhänger des früheren Präsidenten Lula da Silva von der Arbeiterpartei (PT), der sich seit dem 7. April als politischer Häftling in einem nahe gelegenen Gefängnis befindet, wurden von auf das Camp abgegebenen Schüssen getroffen, einer der Verletzten musste mit einer Wunde am Hals ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei untersucht den Vorfall. Nach Berichten von Zeugen waren vor dem Angriff vor dem Camp Personen bemerkt worden, die Parolen des faschistischen Abgeordneten Jahr Bolsonaro riefen. (jW/Jornalistas Livres)