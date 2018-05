Schwarze Null bleibt gefährlich

Baustelle. Marode Schulen gibt es in Deutschland zuhauf Foto: Jens Wolf/dpa

Das Steueraufkommen in der BRD wird in den nächsten Jahren beträchtlich steigen. Nach der am Mittwoch in Berlin vorgestellten Steuerschätzung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung können Bund, Länder und Gemeinden 2022 mit Steuereinnahmen in Höhe von 913 Milliarden Euro rechnen. Der finanzpolitische Spielraum der Bundesregierung ist nach Ansicht des IMK damit deutlich größer, als von dieser offiziell angenommen wird. Im laufenden Jahr liegt das Gesamtsteueraufkommen nach Einschätzung des IMK voraussichtlich bei 770 Milliarden Euro. Das wären knapp 36 Milliarden Euro mehr als 2017. Der Schätzung zufolge wächst das Steuervolumen bis 2022 jährlich um durchschnittlich vier Prozent. Überproportional zunehmen sollen demnach die Einnahmen aus der Lohnsteuer, nämlich in diesem Jahr um 5,4 und 2019 um 7,5 Prozent. Mit einer rückläufigen Einnahmeentwicklung müsse dagegen bei der Tabak- und der Branntweinsteuer gerechnet werden.

Die Steuerschätzung basiert auf der Konjunkturprognose des IMK. Die Forscher rechnen für 2019 mit einem Wirtschaftswachstum von 2,2 Prozent. Aus der Sicht des IMK können alle von der Regierungskoalition geplanten Investitionen ins Bildungswesen, in Kinderbetreuung, Wohnen und die Infrastruktur ohne Probleme finanziert werden. Schwierigkeiten könnten jedoch dann entstehen, wenn sich die Wirtschaftslage ernsthaft eintrübe. Zuletzt hatte das IMK mit einer sprunghaft erhöhten Rezessionswahrscheinlichkeit von 30 Prozent gerechnet. Der wissenschaftliche Direktor des Instituts, Gustav Horn, sprach am Mittwoch von einem »nennenswerten« Rezessionsrisiko, wenn auch die Annahmen der optimistischen Prognosen immer noch wahrscheinlicher seien.

Da auch der neue Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Dogma eines ausgeglichenen Haushalts ohne Defizit – der »schwarzen Null« – festhalte, entsteht dem IMK zufolge im Ernstfall bis 2022 ein Kürzungsbedarf von 55 Milliarden Euro. Diese »dysfunktionale Finanzpolitik«, so Horn, destabilisiere in einer Krisensituation die Wirtschaft zusätzlich und verschärfe den Abschwung. Die Festlegung auf einen ausgeglichenen Haushalt sei in der gegenwärtigen Lage unnötig, bei einem Konjunktureinbruch werde sie gefährlich. Letztlich würden dadurch die Projekte des Koalitionsvertrages von der Kassenlage abhängig gemacht und damit wieder zur Disposition gestellt. Würden jedoch die Zusatzausgaben getätigt und die Steuereinnahmen unterdessen einbrechen, wären beim Haushaltsziel »schwarze Null« »schnell enorme Einsparungen an anderer Stelle nötig«, so das IMK-Papier unter Berufung auf eigene Simulationsrechnungen. Horn wies darauf hin, dass selbst in der aktuellen Konjunkturphase die Investitionstätigkeit im historischen Vergleich gering sei. Die Autoren des Papiers forderten die Bundesregierung auf, bei Eintritt eines Konjunkturabschwungs wenigstens die von der 2009 im Grundgesetz verankerten »Schuldenbremse« eingeräumten Spielräume zu nutzen. (jW)