»Die Frauen Afrins sind frei in ihren Köpfen«

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, nach Kurdistan zu gehen, und was haben Sie dort getan?

Die Entscheidung war eng mit meinem Lebenslauf verbunden und auch ein Resultat der gesellschaftlich-politischen Entwicklungen. Ich habe früh begonnen, für Frauenrechte, gegen Atomenergie und gegen Rassismus zu kämpfen. Ich verstand damals, dass wir weder die Geschichte sozialer Bewegungen in Europa wirklich kennen, noch unsere Forderungen im eigenen Leben in die Tat umsetzen. Ich sah imperiale und postkoloniale Strukturen, die von den Staaten mit aller Kraft aufrecht gehalten werden. So fragte ich mich, wenn es eine Situation wie damals in Spanien und Katalonien gäbe, könnten dann alle antikapitalistischen Bewegungen an einem Strang ziehen? Ich reiste durch die Welt und lernte viele Ideen kennen, doch nie hatte ich eine so starke Frauenbewegung gesehen wie die kurdische. Ich musste selbst nach Kurdistan reisen, sammelte Eindrücke, lernte Kurdisch und die Situation der Menschen in vielen Städten und Regionen kennen. Ich arbeitete in Frauenräten und im Bildungsbereich an Konzepten für ein neues Schulsystem mit, lernte, in Kommunen zu leben und zuzuhören. Heute sehe ich es als meine wichtigste Aufgabe, meine Erfahrungen, teils aus dem Krieg, aber auch die Kraft und Hoffnung aus der Revolution in Rojava zurück nach Europa zu bringen.

Wie ist die Situation der Frauen in Rojava verglichen mit der in anderen Gebieten des Mittleren Ostens?

In Rojava haben ganz klar die Frauen das Sagen. Sie sind die ersten, die bei den Versammlungen das Wort ergreifen. Sie sind die Mutigen, die die Waffen gegen den IS und jetzt gegen die Türkei zur Hand nehmen. Warum? Weil sie das Leben und die Menschen lieben. Sie haben Stolz und Anmut und ergreifen in allen Bereichen der Gesellschaft Initiative. Nicht nur die Kurdinnen. Genauso die Araberinnen, Turkmeninnen, Jesidinnen, Assyrerinnen.

Sie haben auch in Flüchtlingslagern gearbeitet. Was waren das für Orte und wie organisiert sich die Frauenbewegung dort?

In Machmur befinden sich Menschen, die in den 1990er Jahren aus Nordkurdistan in den Irak geflohen sind, weil die türkische Armee ihre Dörfer niedergebrannt und die Bevölkerung gefoltert hat. Im nordirakischen Sengal hat der »Islamische Staat« nach dem Abzug der »Demokratischen Partei Kurdistans« einen Genozid an der jesidischen Bevölkerung begangen.

Nicht nur beim Schutz der Überlebenden haben die Frauenverteidigungskräfte YPJ aus Rojava eine führende Rolle gespielt, auch bei der Versorgung im zivilen Bereich kam viel Unterstützung von dort. Es wurden sowohl autonome Frauenräte als auch gemeinsame Räte gegründet.

Wie funktioniert die autonome Frauenorganisierung?

In allen Bereichen des Lebens, sei es Kommune, Bildung, Kunst und Kultur, Verteidigung, Diplomatie gibt es sowohl gemeinsame Räte mit Doppelspitze, als auch autonome Frauenräte. Aber es gibt Schwierigkeiten beim Überwinden von Rollenbildern. Es wollen sich immer noch weniger Frauen an der Diplomatiearbeit beteiligen, als am Aufbau von Kooperativen und Kommunen.

Aktuell wird ein Frauenfern­sehsender aufgebaut: Jin TV. Warum?

Jin TV kann die Kraft der Frauen Rojavas in die Welt tragen und die Grenzen in den Köpfen überwinden. Frauen können hier alles selbst auf die Beine stellen: von der Journalistin bis zur Regisseurin, von der Redakteurin bis zur Kamerafrau, von Technikerin bis zur Moderatorin. Das hat es so noch nicht gegeben.

Wie ist die Lage der Frauen im Kanton Afrin seit dem türkischen Einmarsch?

Ich stehe selbst im Kontakt mit Bekannten vor Ort – die Lage ist sehr kritisch. Unter den Geflüchteten breiten sich Krankheiten aus. Viele kleine Kinder sind gestorben, weil die Frauen keine Milch mehr geben können. Es mangelt an allem, aber sie haben ihre Würde nicht verloren. Die Frauen, die in Afrin geblieben sind, erleben noch viel Schlimmeres. Dort werden Mädchen ab neun Jahren entführt und mit Dschihadisten verheiratet. Auch einer mir bekannten Familie erging es so. Frauen, die ohne männliche Begleitung auf die Straße gehen, sind immer wieder von sexueller Gewalt betroffen.

Doch die Frauen Afrins sind frei in ihren Köpfen. Sie werden die Besatzung durch die Türkei und andere Dschihadisten nie akzeptieren.