Die zentrale Maikundgebung des DGB mit dem Vorsitzenden Reiner Hoffmann findet in diesem Jahr in Nürnberg statt, dazu teilte der Gewerkschaftsbund mit:

Wir stehen für Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit. Dafür kämpfen Gewerkschaften! Die große Koalition hat sich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einiges vorgenommen. Aber das reicht nicht. Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit, mehr solidarische Politik, mehr Förderung der Vielfalt. Wir werden die Bundesregierung drängen, die politischen Weichen in die richtige Richtung zu stellen: Solidarität statt gesellschaftlicher Spaltung und Ausgrenzung, klare Kante gegen Rassismus und extreme Rechte. (…)

– Niedriglöhne, Mini- und Midijobs sind keine Perspektive für die Zukunft: Schluss damit! Sie gehören abgeschafft, nicht ausgeweitet! Die Schonzeit für die Arbeitgeber ist vorüber!

– Überstunden und Überlastung im öffentlichen Dienst gehören abgeschafft! Wir fordern mehr Personal!

– Finger weg vom Arbeitszeitgesetz – mehr Mitbestimmung der Beschäftigten bei ihrer Arbeitszeitplanung!

– Investiert endlich in bessere Bildung und Infrastruktur. Sofort!

– Eine Lohnlücke von 21 Prozent bei der Bezahlung von Frauen ist ungerecht. Beendet das!

– Arbeitgeber, die aus der Tarifbindung flüchten, verweigern gerechte Löhne. Verbietet es ihnen!

– Reiche müssen mehr tragen als Arme – wir fordern ein gerechtes Steuersystem. Jetzt!

– Europa ist ein fantastisches und einzigartiges Projekt, es darf nicht scheitern. Stärkt ein soziales und solidarisches Europa!

Dafür gehen wir am 1. Mai auf die Straße – mit dir! Der 1. Mai ist unser Tag der Solidarität.

In einer Erklärung der Organisatoren der »Revolutionären 1.-Mai-Demonstration« in Berlin heißt es:

Das Bündnis zur Vorbereitung der Revolutionären 1.-Mai-Demonstration erklärt sich solidarisch mit den Beschäftigten, die bei Amazon, Deliveroo oder in anderen prekären Verhältnissen für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und gegen Schikane und Überwachung kämpfen. Der 1. Mai steht traditionell für Kämpfe von Lohnabhängigen gegen kapitalistische Ausbeutung. »Wir unterstützen alle selbstorganisierten Ansätze am Arbeitsplatz und rufen dazu auf, sich am klassenkämpferischen Block bei der DGB-Demonstration zu beteiligen« erklärt Paula Reuter, Sprecherin des Vorbereitungsbündnisses.

In Berlin und an vielen Orten weltweit gehen Menschen auf die Straße für ein Ende des Kapitalismus und ein schönes Leben für alle. In Berlin werden wir uns unangemeldet ab 18 Uhr am Oranienplatz versammeln und uns die Straße nehmen. »Wir werden nicht in einem Polizeispalier wie im vergangenen Jahr demonstrieren oder in einem ›Wanderkessel‹ durch Berlin-Kreuzberg ziehen. Wenn die Polizei aufzieht, stoppen wir die gesamte Demonstration, was dann passiert, liegt in der Verantwortung der Berliner Polizei. Wir wollen mit der Demonstration unsere Inhalte vermitteln und keine Scharmützel, deshalb soll sich die Berliner Polizei von unserer Demonstration einfach fernhalten«, erklärt Tobias Feldner, Sprecher des Vorbereitungsbündnisses.

Die Demonstration startet pünktlich um 18 Uhr am Oranienplatz und zieht durch folgende Straßen zum Schlesischen Tor: Oranienstraße, Adalbertstraße, Naunynstraße, Manteuffelstraße, auf der Wiener Straße unter der Hochbahn durch, Skalitzer Straße, Schlesisches Tor.