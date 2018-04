Die junge Welt kennenlernen!

Sie halten ein Exemplar der Tageszeitung junge Welt in den Händen. Sie erscheint in Berlin und ist marxistisch orientiert, was heißt: Sie ist eine tägliche Zeitung gegen Krieg und gegen dessen gesellschaftliche Ursachen. Sie hat sich auf dem Markt behauptet, obwohl oder weil sie von keiner Partei und keinem Konzern abhängig, sondern im Besitz einer Genossenschaft ist. Ihre wichtigste Finanzquelle sind Abonnements. Wenn Sie möchten, können Sie ein dreiwöchiges Probeabo abschließen, das automatisch endet. Für den Gutschein oben rechts auf dieser Seite erhalten Sie außerdem eine junge Welt-Ausgabe an einem Kiosk Ihrer Wahl. Mehr über diese Zeitung erfahren Sie auf der Seite 16 dieser Ausgabe. Dort finden Sie auch den Coupon für das Probeabo. (jW)