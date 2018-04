Ökonomie des Elends

Die »Performance« von Olaf Scholz: Armut für Griechenland Foto: Reuters/Handout

Die Medien machten im Vorfeld des Treffens der Euro-Finanzminister ein großes Bohei. Wie würde die »Performance« – wie Olaf Scholz gern zu sagen pflegt – des Neuen auf dem internationalen Parkett aussehen? Ein beinharter Nachfolger von »Dr. No« Wolfgang Schäuble, der Griechenland weiter unerbittlich zusammenkürzen wird? Oder wird er sich auf sozialdemokratische Werte rückbesinnen und die Bevölkerung aus der Knechtschaft entlassen?

Scholz ließ keinen Zweifel aufkommen. Der deutsche Finanzminister erklärte in Sofia: »Es kann heute einen viel optimistischeren Blick auf Griechenland geben als vor ein paar Jahren.« Nun gelte es, die Berichte über die Fortschritte des Landes auszuwerten. Sein französischer Amtkollege Bruno Le Maire bescheinigte Athen, »große Reformen unternommen« zu haben. Jetzt dürfe die Regierung mit den Anstrengungen aber nicht nachlassen und müsse insbesondere die Privatisierungen vorantreiben.

Wie diese Fortschritte aussehen, verdeutlichte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR am Freitag. Mehr als 500 Flüchtlinge lebten im Grenzort Fylakio unter erbärmlichen Zuständen. Es gebe nur einen Arzt und vier Krankenschwestern. Die Behörden sollten mehr Personal bereitstellen. Für neues Kriegsgerät reicht die Kohle hingegen. Zwei Fregatten will sich Athen aus Frankreich beschaffen. Finanziert werden soll das Vorhaben durch die geplanten Rückzahlungen von Gewinnen der französischen Nationalbank nach dem Ankauf von griechischen Staatsanleihen. Auch Deutschland profitiert von den Erpressungskrediten: 3,4 Milliarden Euro Zinsgewinne hat die Bundesbank seit 2010 eingestrichen, erklärte die Bundesregierung am Freitag. Geld, das Leben retten könnte.

Statt dessen bastelt Scholz mit der Euro-Gruppe an einer Verschärfung der Spielregeln. Die Frage stehe im Raum, wieAthen nach Auslaufen des Hilfsprogramms kontrolliert werden könne, sagte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici. Frankreich hat vorgeschlagen, Schuldenerleichterungen an die Wirtschaftsentwicklung in Griechenland zu knüpfen – Wachstum durch Elend. Die Nachricht an Ministerpräsident Alexis Tsipras lautet: Du hast keine Chance, also nutze sie!

Paris und Berlin wollen den Euro-Rettungsschirm ESM zu einem Währungsfonds für die Euro-Zone ummodeln. Für die dafür notwendige Änderung des ESM-Vertragswerks muss der Bundestag zustimmen. Je nachdem, wie weit sie gehen sollen, könnte sogar eine Zweidrittelmehrheit nötig sein. Die Grünen hat er schnell im Sack. Die wollen mitmischen, koste es, was es wolle. Doch FDP-Chef Christian Lindner hatte schon Ende 2017 erklärt: »Wenn der ESM bleibt, könnte er ein Instrument für mehr Disziplin werden. Ein Umverteilungsinstrument mit mehr Geld wird er mit Unterstützung der FDP aber nicht.« Mit gequältem Blick wird Scholz dann vor dem Parlament performen und einen »Kompromiss« zur »Stabilisierung« der Euro-Zone vorlegen. Leiden werden dann noch mehr Menschen. Der nächste Beitrittskandidat heißt Bulgarien.