Knäckebruch und Saunadrang

Handgreiflich werden: Das Knacken des Knäckebrots lenkt die Unterhaltung am Tisch Foto: Picture by Cymydog Naakka., gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=539824

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek reist diesen April zum ersten Mal durch Schweden, für die Kunst und den Untergrund. Findet er dort Freiheit, Glück und wilde Jagd? (jW)

Es liegt am Knäckebrot, dass die Schweden sind, wie sie sind. Das gibt es in allen Formen, Sorten, Stärken, Geschmäckern, und es stammt aus nur der einen Fabrik in Leksand. Wichtig an ihm ist der Umgang mit dem Brot. Man bricht es hier noch wortwörtlich mit seinen Händen und schneidet es nicht wie bei uns die Laibe.

Es entstehen beim Brotbruch ganz unterschiedlich geformte Einzelstücke, die man weiter brechen kann. Das ist ein sehr kreativer Akt vor dem Essen. Du wirst handgreiflich, und das leise Knacken befördert und lenkt die Unterhaltung am Tisch. Du brichst es einfach heftiger, wenn du dich aufregst, über Politik, Krieg, Hungersnot sprichst, und gehst nahezu liebevoll und zärtlich mit ihm um, redest du über die Liebe, den kommenden Urlaub, die Hauskatze. Unser Knäckebrot als Mitbringsel ist kreisrund wie ein guter Schweizer Käse und jedes einzelne Stück von insgesamt acht in einer Packung größer und dicker als ein Schallplatte. Die Knäckebrotoblaten sind in ihrer Mitte mit einem Loch versehen. Der Stapel sieht dadurch einem Mühlrad ähnlich. Er ist in gelbes Papier verpackt und mit jenem roten Pferd bedruckt, das in Avesta an einem Parkplatz steht und dreizehn Meter an Höhe misst.

Das Autofahren auf den Straßen Schwedens macht so einen Spaß, weil du nicht gezwungen bist, aufzudrehen und so schnell wie die anderen Autos zu sausen. Die Verkehrsdichte ist zudem so spürbar gleichbleibend gering, dass du mitunter kilometerlang ganz allein übers Land rollst. Alles sehr entspannend und den Gesprächen unterwegs sehr förderlich.

Für uns sind die Second-Hand-Läden vom Röda Korset wahre Gebrauchtwarentempel. Zumindest sind sie so aufregend und schön zu erkunden wie manches Museum nicht. Du kannst in ihnen die Neugierde loslassen und deine Stöberlust voll ausleben. Da es in jedem Ort solche Läden gibt, bleibst du allzeit freudig gestimmt. Und wir nehmen so einiges Zeug mit. Geschirr, CDs, Krimskrams wie Kerzenleuchter, Postkarten, Ölschinken, Schmuck. Hinzu kommen die Flohmärkte, »Loppis« genannt, die dich von der Straße weglocken. Das ist jedes Mal eine andere, neue Performance für die Augen. Man besucht richtige Festhallen mit Toiletten, Kaffee, Kuchen, Gesang aus Lautsprecherboxen und verliebt sich in die kleinste Garage, die einen zu sich bittet. Es ist einfach die bessere Art, ein Wegwerfgeselle zu sein.

Und natürlich darf auf dieser Reise gutes Wildfleisch nicht fehlen, von den guten Freunden von Bernhard und Klaus, die sich wie Emil und Inge, der Mann, als Freizeitjäger betätigen. Du bekommst das Wild von ihnen zu Freundschaftspreisen. Sie legen ein Sonderstück hinzu mit einem lachenden Nimm-mit und zeigen dir stolz die Trophäen an der Wand. Zeigst du für ein Geweih zu viel Interesse, beschenken sie dich damit.

Mit Klaus und Bernhard sind sie in die Wälder zum Pilzsammeln gezogen. Das war zur allerfeinsten Pilzzeit. Neunzehn Gläser haben sie danach eingeweckt, um sie nach Deutschland mitzubringen. Ich aber habe mich in dicke, fette Riesentuben mit den verschiedensten Kaviarcremes verliebt. Die reichen ganz sicher für eine Packung Knäckebrot aus. Erscheint einem eh alles viel, viel größer in Schweden als in Deutschland üblich. Von der Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft über die Ruhe und Gelassenheit im Alltag bis hin zu den Landschaften, Wäldern, Seen sowie den sozialen Errungenschaften wirkt dieses Land dreimal so groß und großzügiger. Außer in der Ausländerpolitik. Da verschärfen sie momentan den Umgang wie in Europa ohnehin.

Schön waren alle Begegnungen. Toll waren so manche Städte, Dörfer, Parks, Plätze und die Läden, Galerien, Museen in ihnen. Einzigartig war die Landschaft, obwohl sie sich so nachwinterlich schmucklos zeigte. Und müsste ich von dem Erlebten mich auf nur eine Sache festlegen, so entschiede ich mich für Iris, Emma und Sari aus Finnland, die ihre Liebe zur Sauna mit nach Schweden gebracht haben, sie an einem See hinterm Wald in einem Planwagen voll ausleben. So sehr, dass ich schließlich ihrem Drängen nachgab, meine Keuschheit und Hüllen fallen und mich überreden ließ. Ein Unding, wer mich saunascheuen Menschen kennt. Die Sensation schlechthin der gesamten Erlebnisreise durch Südschweden. Der Norden darf warten.