Laufsteg für Rüstungsindustrie

Morden ohne Mannschaft an Bord. Hier das britische Modell »Taranis« von BAE Systems Foto: EPA/BAE SYSTEMS / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Am Mittwoch begann in Selchow bei Berlin die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA). Auf 250.000 Quadratmeter stellt die Branche bis Sonntag ihre neuesten technischen Errungenschaften vor. »3.000 Medienvertreter werden in bildstarken Reportagen über fliegende Taxis, emissionsfreie Flugzeuge, revolutionäre Raketentriebwerke, Drohnen aus dem Drucker und natürlich zahlreiche Welt- und Deutschlandpremieren in der Luft berichten«, freut sich die Messeleitung.

41 Länder stellen ihre Neuerungen vor und wie immer stehen die Waffensysteme im Mittelpunkt des Interesses. »Rund 200 militärische Luftfahrzeuge können in der Luft und am Boden begutachtet und innovative Zukunftskonzepte auf höchstem technischen Niveau bewertet werden«, wirbt die ILA auf ihrer Internetseite. Politiker, Generäle und andere Repräsentanten des militärisch-industriellen Komplexes geben sich ein Stelldichein. »Im Einsatzpavillon stellen Industrie und Bundeswehr die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Streitkräften und industriellen Partnern in all ihren Facetten vor«, wirbt die ILA ganz offen.

Neues Kriegsprojekt

Die Rüstungsindustrie jauchzt, die mageren Zeiten sind vorbei. »Denn es besteht politischer Konsens darüber, dass das Land in der globalen Sicherheitsarchitektur mehr Verantwortung übernehmen muss«, so die Messeleitung. Mehr deutsche Verantwortung bedeutet mehr Gewinn. »Nach vielen Jahren des Rückgangs zeichnet sich eine Trendwende bei den Verteidigungsausgaben ab. Der Etat wächst gemessen am Gesamthaushalt des Bundes nun deutlich überproportional«, sieht die ILA rosige Zeiten auf die Branche zukommen: 2024 will die Bundesrepublik die von der NATO geforderten zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Rüstung ausgeben. Im Moment sind es 1,2 Prozent.

Dieses Jahr steht in Selchow ein besonderes Großprojekt im Raum: Im letzten Juli beschlossen Frankreich und die Bundesrepublik, gemeinsam ein neues Kampfflugzeug zu entwickeln. Bei der ILA soll das Abkommen endgültig unterzeichnet werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch meldete. Insider vermuten, dass Airbus und der französische Flugzeugbauer Dassault das Projekt gemeinsam angehen werden, aber unter französischer Federführung. »Die Kosten für das Projekt dürften in den kommenden Jahrzehnten für die beiden Länder deutlich im zweistelligen Milliardenbereich liegen«, so Reuters.

Der deutsch-französische Jet wird frühestens 2040 einsatzbereit sein. Die uralten Tornados sollen aber schon bis 2025 ausgemustert werden. Am Dienstag unterbreitete Airbus zusammen mit der Eurofighter GmbH dem Verteidigungsministerium ein Angebot für eine Zwischenlösung. »Der Eurofighter wird als ›ideale Lösung‹ angepriesen«, weiß die Flugrevue. Er sei schon heute das Rückgrat der deutschen Luftwaffe. Im Moment sind 130 Eurofighter und 90 Tornados im Einsatz.

Deutsches Interesse

Mit dem Eurofighter gebe es »ein ausgezeichnetes Flugzeug, dessen Produktion wichtiges Know-How im deutschen Luftfahrzeugbau sichert und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur europäischen Souveränität im Bereich Verteidigung leistet«, zitiert die Branchenseite den Vertriebschef von Airbus Defence and Space, Bernhard Brenner. Ein Trumpf für Airbus: Der Eurofighter kann auch die in Büchel in der Eifel eingelagerten US-amerikanischen Atombomben tragen.

Doch der US-amerikanische Rüstungskonzern Lockhead ist mit seiner F-35 ebenfalls noch im Rennen. Exluftwaffenchef Karl Müllner macht sich für die Amerikaner stark. Sollten sie den Zuschlag bekommen, dann wäre das ein Rückschlag für das gemeinsame deutsch-französische Projekt, fürchtet Airbus. »Mittelfristig hofft die Industrie, dass durch die Weiterentwicklung des Eurofighters die technologische Basis für die nächste Generation europäischer Kampfflugzeuge gelegt werden kann«, schreibt die Flugrevue.

Wer den Zuschlag erhält, ist für Dirk Hoke, Chef der Airbus-Rüstungssparte von existentieller Bedeutung: »Sobald Deutschland F-35-Nation wird, ist die Zusammenarbeit bei allen Kampfflugzeugthemen mit Frankreich gestorben.«

Noch offen ist, ob der deutsch-französische Kampfjet von Mensch oder Computer gesteuert werden wird. Die ILA gibt auf ihrer Internetseite einen Vorgeschmack auf die Kriegführung der Zukunft: »Das Kampfflugzeug der Zukunft wird ein Teamplayer sein.« Stichwort: Future Combat Air System. Bemannte und unbemannte Systeme arbeiten eng zusammen. »Kampfflugzeuge werden gemeinsam mit Drohnenschwärmen operieren und intensiv mit Satelliten, Transport- und Tankflugzeugen sowie bodengebundenen Kräften vernetzt sein.«