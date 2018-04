So eine Kloßbrühe

»Sorgen um den Status« (Saoirse Ronan) Foto: Universal Pictures

Eine zerfließende Mittelklasse ist Gegenstand eines US-amerikanischen Kritikerkonsensfilms des vergangenen Jahres: »Lady Bird«, die erste eigenständige Regiearbeit von Greta Gerwig, Schauspielerin und Gagschreiberin bekannter Filme von Noah Baumbach (»Mistress America«, »Francis Ha«, »Greenberg«).

Zerfließt man da sprichwörtlich vor Selbstmitleid? Nein. Dafür nehmen die Figuren der porträtierten Kleinbürgerfamilie die großen Lächerlichkeiten und vielen kleinen Schläge, die sie so draufkriegen, alles in allem doch ziemlich tapfer und aufrecht hin, obwohl sie zwischendurch auch ganz schön depressiv und rammdösig sind.

Schließlich handelt es sich bei »Lady Bird« um eine Komödie, eine »Coming of Age«-Highschool-Abschlussjahr-Komödie mit genau dem, was da konventionellerweise reingehört: das Diplom und der Abschlussball, der ernüchternde erste Sex und die verratenen echten und falschen Freundschaften, das Nerven der Eltern und die Sorge um die Zukunft, das Rumhängen auf dem Parklatz, das Theaterspielen, der unhintergehbare Noten- und Bewerbungsstress.

Das Schulpersonal ist zum Teil grotesk. Eine Nonne, die Kierkegaard liest (»Freuen Sie sich auf seine Liebesgeschichte!«). Regie bei der Schultheaterproduktion von Shakespeares »Der Sturm« führt ein ehemaliger Footballtrainer (mit den entsprechenden Anweisungen). Die Dialoge bestehen häufig aus so Gerwig-typischen Scherzen wie: »Mein Gott, hast du einen schlechten Geschmack. Deine ganze Musik besteht aus den größten Hits von …« – »Ja klar, die sind nun mal das größte von …«

Schön und gut, es geht also um das sogenannte Erwachsenwerden der Titelfigur (gespielt von Saoirse Ronan), die von dem selbstgewählten Spitznamen, der dem Film den Namen gibt, zur Akzeptanz ihres Taufnamens Christine kommen soll. Damit wäre so eine handelsübliche erste Entwicklungslinie schon mal abgeschlossen.

Lady Bird/Christine geht in Sacramento auf eine katholische Privatschule (die öffentlichen seien einfach zu gefährlich) und träumt davon, an der Ostküste (»wo die Schrifsteller in den Wäldern leben«) eines der dortigen Elite-Colleges zu besuchen. Weder der Notendurchschnitt noch der Geldbeutel der Familie scheinen das herzugeben. Die sorgengeplagte Mutter (Laurie Metcalf) versucht, ihrer Tochter die Flausen auszutreiben. Sie arbeitet Doppelschichten als Krankenschwester in einer psychiatrischen Klinik, um die Familie durchzubringen. Der Vater ist ein arbeitsloser umgeschulter Programmierer, ihr älterer Bruder, ebenfalls Informatiker, war sogar in Berkeley und bekommt dennoch keinen anderen Job als den als Supermarktkassierer und Aushilfskellner. Er wohnt mit seiner Freundin noch bei den Eltern. Der Film spielt ungefähr vom Sommer 2002 bis zum Herbst 2003, also bereits ein Jahrzehnt nach der Epoche, in der von einer »Generation X« und ihrem hoffnungslosen Ironiezwang die Rede war. Besser geworden sind die Zeiten nicht. Der Irak-Krieg ist in vollem Gange, die TV-Bilder davon sind unübersehbar.

Zwischen allgemeinem und persönlichem Ruin ist der Mittelklasse jede Sicherheit entzogen, der gute Grund für Respektabilität, das Ideal vom guten Leben und der moralischen Integrität. Man muss sich das leisten können. Mehr als an alles andere denkt die untere Mittelklasse ans liebe Geld. Also nicht so wie die Leute, die wirklich Geld haben, so viel, dass sie damit arbeiten können. Die müssen zwar auch rechnen, aber nicht unbedingt mit ihren alltäglichen Ausgaben. Das Leben der unteren Mittelklasse besteht vornehmlich aus Sorgen darüber, zu viele Schulden gemacht zu haben, Sorgen um den Status.

Alles ist Projektion, gutgemeinte Investition in eine Zukunft, die längst abgefrühstückt ist. Projizierende Investitionen sind auch die beiden Boyfriends, die sich Lady Bird in ihrem Abschlussjahr aussucht. Beide stammen sie irgendwie von richtigem Geld ab, können aber die Erwartungen nicht erfüllen. Der erste ist der gute Junge aus der Theatertruppe. Seine Großmutter besitzt das Traumhaus, in dem Lady Bird gerne leben würde. Zur Inneneinrichtung gehören auch alte Ronald-Reagan-Propagandaposter, und leider erweist sich der gute Junge als unglücklich heimlicher Schwuler.

Der zweite ist dann ein zynischer Highschool-Rocker, den der Krieg zum Nihilisten gemacht hat. Mobiltelefone lehnt er ab, sie seien Überwachungswerkzeuge der Regierung. Aber natürlich besitzt er am Ende doch eines, und mehr als die Revolte schätzt er seine alte Privatschulkrawatte. Mit diesem triefäugigen Typen aus gutem Hause verliert Lady Bird ihre Jungfräulichkeit. Er selbst hat eine entsprechende Unerfahrenheit nur vorgetäuscht. Das Manöver versucht er, wie seinen Hang zu beiläufiger Promiskuität, mit hartem Kriegstobak zu entschuldigen. Er: »Hast du denn eine Ahnung, wie viele Zivilisten wir seit dem Beginn der Irak-Invasion umgebracht haben?« Sie: »Halt die Klappe. Man kann auch noch über was anderes reden als den Krieg.«

Etwas Besseres als den Krieg (und sei es der im Fernsehen) finden wir allemal? Komischerweise reden sie im Fernsehen noch immer von der Schönheit der Waffen für Frieden und Freiheit. Die Kriege, die man damals anpries, haben niemals aufgehört. Im Gegenteil, es kommen ständig neue hinzu. Die TV-Bilder der Kriege lassen die Schulzeiterinnerungsbilder dieser Coming-of-Age-Komödie schon weitaus weniger harmlos erscheinen. Obwohl die klebrig und süßlich sind und ein bisschen bitter als Würze, so dass daraus ein Kloß angerührt werden kann, der einem als Rührung im Hals stecken bleiben soll. So eine Kloßbrühe möchte man nicht mehr ohne weiteres schlucken. Die Zeiten, da es im wesentlichen noch um eine gute Erziehung gehen durfte, sind ja schon lange vorbei.