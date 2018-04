Zu einer versuchten Abschiebung in Witzenhausen erklärte die Anwaltskanzlei Sven Adam aus Göttingen am Dienstag:

Der offensichtlich rechtswidrige Versuch, in der Nacht auf den 23. April einen 27jährigen Syrer aus Witzenhausen nach Bulgarien abzuschieben, hat zu erheblichen Protesten in der Studentenstadt mit etlichen Verletzten geführt. Ca. 60 Protestierende hatten sich zum Schutz des Syrers friedlich um Polizeifahrzeuge gesetzt, um die sogar gerichtlich untersagte Abschiebung zu verhindern. Die Polizei setzte dennoch massiv Pfefferspray, Schlagstöcke und Hunde gegen die friedlichen und sitzenden Demonstrierenden ein. Steine oder andere Gegenstände wurden von den Demonstrierenden vor diesem unverhältnismäßigen Gewaltausbruch der Polizei entgegen der Darstellung der Polizei in der Presse nicht geworfen. Während kein Polizeibeamter verletzt wurde, löste der Polizeieinsatz statt dessen die notwendige Hilfe von vier Notärzten und [die Feststellung eines, jW] (...) sogenannten MANV (Massenanfall von Verletzten) durch die Rettungsleitstelle aus.

Das Verwaltungsgericht Kassel hatte bezeichnenderweise bereits mit Beschluss vom 11. Januar 2017 (Az.: 5 L 3466/16.KS.A) die Abschiebung des jungen Mannes nach Bulgarien untersagt. Eine anderweitige rechtsmittelfähige Entscheidung des Bundesamtes für Migration oder der Ausländerbehörde, die die Abschiebung nun erlaubt hätte, war nicht ergangen. Die Abschiebung wurde daher auf Intervention der Göttinger Rechtsanwältin Claire Deery und auf neuerlichen richterlichen Hinweis des Verwaltungsgerichts Kassel unmittelbar vor dem Start des zur Abschiebung eingeplanten Flugzeugs in Frankfurt am Main um 8.30 Uhr durch das Regierungspräsidium Kassel in letzter Sekunde gestoppt. Wer den Fehler auf seiten der Behörden zu verantworten hat, ist bislang nicht geklärt. (…) Dass trotz der Kenntnis der Beamten von den Umständen auf friedliche und zur Recht Protestierende eingeschlagen wurde und Pfefferspray und Hunde gegen sie eingesetzt wurden, wird nun gerichtlich aufgearbeitet.

Anlässlich der Information der Europäischen Umweltagentur EEA über die gestiegenen CO2-Emissionen im Verkehrssektor teilte Ingrid Remmers, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, mit:

Mit Vollgas werden die Grenzwerte für den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor und somit unser Klimaschutz gegen die Wand gefahren. Das ist ein Alarmzeichen für uns alle. Diese Entwicklung ist auf die strategische Fehlentwicklung der Autoindustrie zurückzuführen, die auf immer größere und schwerere Autos setzt. Der Anteil der in Europa verkauften SUV hat sich von vier Prozent in 2001 auf 26 Prozent in 2016 erhöht. Sie bilden mittlerweile das größte Autosegment. Im Durchschnitt sind SUV 250 Kilogramm schwerer als andere Autos. Um Fortschritte im Klimaschutz zu erreichen, brauchen wir leichtere Autos mit schwächerer Motorisierung. Die Automobilindustrie ist in ihrer Modellentwicklung auf einem sehr gefährlichen Pfad in die Klimakrise unterwegs. Die große Koalition darf bei dieser Fehlentwicklung nicht einfach weiter zuschauen. Statt dessen muss sie endlich eine Gesamtstrategie für eine soziale und ökologische Mobilitätswende vorlegen und die Kumpanei mit der Autoindustrie beenden.