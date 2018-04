Nachschlag: Gerüchte aus Riad

Iran ist schuld, möchte der »Weltspiegel« seinen Zuschauern weismachen: Kinder vor dem Fenstergitter eines von der saudischen Kriegsallianz zerstörten Hauses in Jemens Hauptstadt Sanaa (August 2015) Foto: Khaled Abdullah/REUTERS

Das darf man wohl gezielte Desinformation nennen: Zum Thema Nahost zeigt der »Weltspiegel« erschreckende Aufnahmen aus dem Jemen. Doch aus welchem Grund verübt dort Saudi-Arabien Menschenrechtsverbrechen, macht mit seinen Kampfjets Jagd auf Zivilisten? Als eigentlicher Bösewicht wird der Iran präsentiert, mit dem die Saudis angeblich um die »Vorherrschaft am Golf« streiten. Als Beweis dienen Raketen, die Iran den Huthis geliefert habe – und dann ein Schwenk nach Syrien, wo Teheran afghanische Söldnerbrigaden einsetzen soll. Es fand sich eine echt iranische Stimme, die sich über die Militärhilfe an Damaskus äußert. Das wird verwendet, alles vorige zu beglaubigen, einschließlich der Verantwortung Irans für die jemenitischen Greuel. Es folgen Impressionen aus Saudi-Arabien, das sich gerade »öffne«. Da konnte die Moderatorin sichtlich erleichtert wieder in die Kamera lächeln. Ach ja, aus Riad waren am Sonntag Putschgerüchte zu hören. Ausgelöst hatte sie eine Spielzeugdrohne. (jt)