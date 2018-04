Strukturbereinigung à la Jens Spahn

Kürzt die Krankenhäuser zusammen: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Die Zahl der Notfallkliniken in Deutschland soll drastisch reduziert werden. Das sieht ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen (GBA) vor, den das Gremium am Donnerstag in Berlin fasste. Von den heute 1.748 Krankenhäusern sollen künftig nur noch 1.120 entsprechende Zuschläge bekommen. Somit könnten 628 Häuser aus der Notfallversorgung herausfallen.

Der Bundesausschuss ist das höchste Entscheidungsgremium im deutschen Gesundheitswesen und bestimmt die Versorgung nach den Vorgaben der Politik. Notfallkrankenhäuser müssen demnach künftig über eine chirurgische oder unfallchirurgische und innere Abteilung verfügen. Kommt der Patient in die Notaufnahme, soll er binnen zehn Minuten erfahren, mit welcher Priorität er behandelt wird. Ein Facharzt und bei Bedarf ein Anästhesist muss innerhalb von 30 Minuten beim Patienten sein können. Die Klinik muss zudem eine Intensivstation mit mindestens sechs Betten haben.

Krankenhäuser, die die Mindestanforderungen nicht erfüllen, müssen weiterhin einen Abschlag zahlen. Der Abschlag lag bisher bei 50 Euro je vollstationärem Fall. Das neue Stufensystem bedeutet dem GBA zufolge nicht, dass diese Kliniken schließen müssen.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) stimmte auch nach monatelangen Verhandlungen im Bundesausschuss gegen die Neuregelung. Vor dem Hintergrund der ständig steigenden Milliardenkosten für die Krankenhäuser hatte der Gesetzgeber den Bundesausschuss beauftragt zu klären, wie viele Kliniken für die Notfallversorgung nötig sind, und ein Stufenkonzept zu erarbeiten.

DKG-Präsident Gerald Gaß warnte davor, dass noch mehr Kliniken nach den strengen Vorgaben den Notfallstatus verlieren könnten, als vom Ausschuss errechnet, und dass Rettungswagen künftig längere Wege hätten. Die DKG rief die Bundesländer auf, »die teilweise überzogenen Kriterien nicht anzuerkennen«.

Der Vizechef des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands, Ingo Morell, kritisierte, der Ausschuss habe mit dem Beschluss ein »Instrument zur ökonomisch induzierten Strukturbereinigung« geschaffen. »Die Anfahrtszeiten für Patienten und Rettungsdienste werden sich verlängern, da in jedem Fall Krankenhäuser aus der Versorgung rausfallen werden.«

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht in der Neureglung Anreize, um »die hohe Versorgungsqualität beizubehalten und weiterzuentwickeln«, ließ er am Donnerstag per Pressemitteilung ausrichten. »Die Einführung der Qualitätsanforderungen wird keine Schließung von Notaufnahmen oder Krankenhäusern zur Folge haben«, so der Minister. Immerhin sei »jedes Krankenhaus auch weiterhin zu ärztlicher Hilfeleistung im Notfall verpflichtet«.

Die Gewerkschaft Verdi hingegen ist alarmiert. Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler erklärte am Freitag gegenüber jW, die Überlastung der Beschäftigten in den Kliniken sorge dafür, dass schon jetzt Krankenhäuser nicht immer für die Notfallversorgung zur Verfügung stünden, sich von der Leitstelle abmeldeten, um vom Rettungsdienst nicht mehr angefahren zu werden. »Mehr Personal muss her, damit sich die Situation grundlegend bessert«, so Bühler. Die Versorgung der Bevölkerung müsse gesichert werden – auch, wenn es sich nicht rechne.

Bühler fragte: »Warum beschließt so was überhaupt der GBA?« Aus der Sicht der Gewerkschaft gehe es nicht, dass ein solches demokratisch nicht legitimiertes Gremium über derart weitreichende Themen einfach Beschlüsse fasse. Gut sei immerhin, dass es Vorgaben gebe, die den Patienten eine Versorgung innerhalb einer gewissen Zeit zusicherten. Solche Vorgaben seien aber nur sinnvoll, wenn man gleichzeitig auch die Personalausstattung regele. »Denn mit der derzeitigen Personaldecke ist eine solche zeitliche Vorgabe nicht einzuhalten«, so Bühler.