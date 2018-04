Spür deinen Geist entschlüpfen

»Dazu Kartoffelsalat, Pulled Pork, Fischbulette« Foto: Donald Judge/CC BY 2.0

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek reist diesen April zum ersten Mal durch Schweden, für die Kunst und den Untergrund. Findet er dort Freiheit, Glück und wilde Jagd? (jW)

Skinnskatteberg. Ein Name, der in die Landschaft passt, die hier deutlich Oberhand gewinnt. Birken, Weite, Seen. Die Häuser und Gehöfte halten respektvoll Abstand zueinander. In einem von ihnen sind wir zum Essen eingeladen. Lachs, noch von seiner eigenen Haut bedeckt und gut mit Zitronensaft beträufelt. Dazu Kartoffelsalat, Pulled Pork, Fischbulette.

Zuvor aber werden wir durchs Haus geführt. Baujahr 1857. Das ist die gemütliche, vollverglaste Veranda. Hier liegen, lesen und dämmern wir. Unsere Küche. Hier hat schon die Ururgroßmutter gekocht. Und hier nun ist Cinas Arbeitszimmer. Hier malt sie und bedruckt die T-Shirts für die Band ihres Mannes und stellt verrückt gemusterte, bunte Seifenklötze her.

Hopfen haben wir auch, sagt Ingemar, hält mir einen Beutel unter die Nase. In einem Leben ist er Elektriker, im zweiten Sänger der Punk-Rock-Band No Fun at All. In wenigen Tagen starten sie ihre Europatour in Berlin. Wir sind herzlich eingeladen, stehen auf der Gästeliste. Ärgerlich ist nur der eine Umstand, dass die neue CD »Grit«, in Tschechien gepresst, noch auf sich warten lässt, man vielleicht ganz ohne sie touren muss.

Aber lassen wir das Musikgeschäft beiseite. Die eine kleine Ukulele im Eingangsbereich darf sein, mehr an Instrumenten aber nicht. Hier wird gelebt und nicht geprobt. Hier werden Gäste empfangen und bewirtet. Die Reinigung übernimmt ein Staubsaugerautomat. Den Rasen draußen mäht ein ähnlich flacher, per GPS gelenkter Roboter.

Den Tag zuvor hab’ ich beide erst kennen- und schätzengelernt. Das war im Museum. Wir gaben unser Essen für dreizehn Leute. Er und sie kamen im Westernlook. Wir offerierten Wildschwein und einen Mohrrüben-Sellerie-Kartoffel-Brei sowie Bohnen. Gesättigt entstand die Idee, dass wir ein von ihr handgefertigtes NFaA-T-Shirt bekommen würden, brächten wir den Mut auf, uns auf ihr Pferd zu schwingen.

Gesagt, getan: Am Morgen sitzen wir jeder nach Ewigkeiten wieder (ich seit meiner Kindheit vor fünfzig Jahren!) auf dem sattellosen Rücken eines Pferdes und sehen uns für ein paar lange Minuten umhergeführt. Du spürst jede Bewegung des Gauls mit deinem Hintern, hast Angst, im Matsch zu landen. Aber alles geht gut. Wir sind so stolz und bekommen zu Recht die versprochenen T-Shirts der Band. Danach sehen wir auf dem Breitbildschirm unsere hilflosen Reitversuche, mit gutmeinendem Spott bedacht, weil Cina immer alles filmen muss, ohne dass man es bemerkt, wie ihre Tochter Saga bestätigt. Dieses Mal filmen wir sie beim Bedrucken der Fanshirts.

Was auf dem neuen Album sein Lieblingssong ist, frage ich den Sänger. Der sagt »Spirit« und drückt mir den englischen Text in die Hand. Frei von mir übersetzt, möchte ich ihn wie folgt kundgeben: »Spür deinen Geist entschlüpfen, wenn du dahingehst, stirbst und auf Nimmerwiedersehen verschwindest, aus deinem Leben mit Ecstasy …«

Der Morgen funkelt roter hier auf dem Lande. Meine neugierigen Blicke aus allen Fenstern des Hauses hinaus wünschen nichts sehnlicher als die ultimative Begegnung mit dem Elch herbei. Nur nicht klagen, besser optimistisch bleiben und sich weiterhin sagen: Noch haben wir ein paar Tage. Und treffen wir uns alle in Berlin wieder, muss No Fun at All dann eben den wilden Elch im »SO 36« rocken lassen, dass wir wie die Wölfe heulen und wie die jungen Hasen springen und lauthals die Refrains mitsingen.