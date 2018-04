Warten auf die »neue Ära«

Trotz aller Versprechen: Die Mehrheit der Menschen in Simbabwe leben in Armut (Harare, 21.3.2018) Foto: Philimon Bulawayo/Reuters

Zum 38. Jahrestag der Unabhängigkeit Simbabwes am Mittwoch erklärte Staatspräsident Emmerson Mnangagwa, in diesem Jahr sei das Jubiläum von größerer Tragweite, sogar »historisch«. Das Land sei in eine »Periode der Freiheit, Offenheit und Möglichkeiten« eingetreten. In dieser »neuen Ära« gelte es, »die Nation auch von innen von Hass, Voreingenommenheit und Zwietracht zu befreien, um ein starkes und offenes Simbabwe für alle aufzubauen«.

Bei den Feierlichkeiten in der Hauptstadt Harare fehlte Robert Mugabe, der inzwischen 94jährige Held des Befreiungskampfes, der im Laufe der Zeit zum selbstherrlichen Diktator mutierte. In den vergangenen 37 Jahren stand er immer im Mittelpunkt des Geschehens. Alles drehte sich um ihn und die von ihm geführte Afrikanische Nationalunion von Simbabwe – Patriotische Front (­ZANU-PF). Im November 2017 zwang ihn das Militär zum Rücktritt. Mnangagwa, über Jahrzehnte sein Stellvertreter, übernahm das Zepter und leitete mit vielen Versprechungen die »neue Ära« ein. »ED«, wie ihn die Medien meist nennen, gab das Motto aus, das Land sei nun »offen für Business«. Gemeint ist ein verstärkter marktwirtschaftlicher Kurs, der ausländische Investoren anlocken soll. Auch der Slogan zum Unabhängigkeitsjubiläum suggeriert einen Neuanfang: »Simbabwe 38: Sozialökonomische Restauration und internationales Engagement«.

Der Präsident besuchte inzwischen alle Nachbarländer. Und sein erster Überseetrip führte ihn in die Volksrepublik China, einen Partner auch in schwersten Zeiten. Überall, auch bei seinem Auftreten vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Februar, ging es ihm vor allem darum, Investoren ins Land zu holen, mit deren Hilfe die marode Wirtschaft wieder in Gang gesetzt werden soll. Stolz verkündete The Herald, die Hauspostille der regierenden ZANU, es seien »Zusagen« in Höhe von sieben Milliarden US-Dollar gemacht worden. Vor diesem Hintergrund sprach Außenminister Sibusiso Moyo in New York von »gewaltigen Fortschritten« seit dem Sturz Mugabes.

Die Mehrheit des 16,5-Millionen-Volkes wartet allerdings noch auf die »neue Ära«. An ihren miserablen Lebensbedingungen hat sich so gut wie nichts verändert. Sie lebt von der Hand in den Mund und von den Geldüberweisungen mehrerer Millionen im Ausland arbeitender Simbabwer. Der Widerspruch zwischen verbreiteter Armut und enormem Reichtum an Bodenschätzen könnte krasser kaum sein. An Platin, Gold, Diamanten und riesigen Ländereien bereichern sich seit der Beseitigung der weißen Minderheitsherrschaft im Jahre 1980 eine einheimische Politikerkaste, Beamte und hohe Militärs. »ED« hat der grassierenden Korruption zwar den Kampf angesagt. Doch ausgerottet ist das Übel noch lange nicht. Wenigstens sind die willkürlichen Straßenbarrieren der Polizei fast völlig verschwunden, die einen illegalen »Wegezoll« abkassierte, ehe sie eine Weiterfahrt erlaubte.

Eine »neue Ära«, so erhoffen sich viele Bürger, könnten die in den nächsten Monaten fälligen Parlamentswahlen bringen. Dafür haben die Regierungsmedien den Begriff »harmonisierte« Wahlen erfunden. Vielleicht ist damit gemeint, dass sie friedlich ablaufen sollen, ohne handgreiflichen Zwist zwischen den beiden ethnischen Hauptgruppen der Ndebele und der Shona. »ED« jedenfalls verspricht ein »faires, freies und transparentes Votum«. Beobachter aus 46 Ländern und von zahlreichen Organisationen hat er dazu eingeladen.

Vorerst jedoch geht es im alten Stil weiter. Die ZANU hat 15 Millionen T-Shirts und eine Flotte moderner Kleintransporter für ihre Wahlkampagne gekauft, angeblich im Gesamtwert von 150 Millionen US-Dollar. Schon klopfen die Werbeagenten in den Wohngebieten an die Türen, um gegen zehn Kilo Reis von den Bürgern die Details ihrer Wählerregistrierungen zu bekommen. Damit verbunden ist dann die »automatische« Wahl für den jeweiligen ZANU-Kandidaten. Ähnlich agieren die gekauften Stammeschiefs in den ländlichen Gebieten.

Ob die Oppositionsallianz »Bewegung für demokratischen Wandel« (MDC) trotz ihres neuen Führers Nelson Chamisa gegen diese finanzielle Übermacht eine wirkliche Chance hat, ist zweifelhaft. Lewis Matutu, der stellvertretende Sekretär der ZANU-Jugendliga, die vor ein paar Monaten noch Mugabes Schoßkind war, erklärte großspurig: »Wir feiern am 18. April zweierlei – erstens Simbabwes Unabhängigkeit und zweitens das Freisein von Mugabe.« Dessen Erbe bleibt allerdings präsent.